بالصور ..”لسه الأغاني ممكنة” في”حزب التجمع”:بدء مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة

انطلقت مساء اليوم الإثنين بمقر حزب التجمع ،فعاليات الدورة الحادية عشر من مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة برئاسة المخرج طونى نبيه…بدأت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم تسجيلي عن المخرج الراحل يوسف شاهين، وانطلقت تلك الدورة تحت شعار “لسة الأغانى ممكنة”.تتضمن فعاليات المهرجان منافسة ٣٤ فيلما بين الروائى القصير والتسجيلى القصير، بجانب مسابقة السيناريو القصير أو الطويل، والورش الفنية التى تقام على هامش المهرجان وتتضمن فنون التمثيل والتصوير والإخراج، بالإضافة إلى ندوات متنوعة حول مجموعة من أفلام يوسف شاهين، وحلقات نقاشية مع مخرجى وصناع الأفلام.و عرض في اليوم الأول من المهرجان 10 أفلام، وهى: جوارح السماء، ميوت، الظل، نساء التضامن، لطشة نور، تشويس، غرغرينا، i cant stay، أنا مين، فنجان قهوة.

ويختتم المهرجان يوم 24 ديسمبر 2020 ،بتكريم الفنان الراحل محمود ياسين …وأعلنت إدارة المهرجان أنه فى الختام ستعلن لجنة التحكيم جوائز المهرجان ،كما يعلن عن تخرج دفعة جديدة من خريجي الدورات التدريبية للإخراج التى تقام على هامش مهرجان يوسف شاهين..وقد تكونت لجنة التحكيم من د. محسن احمد،وعاطف المهدى،والامير اباظة،ومحمد حمدى،وايمان انيس ،وعبد الرحمن رسلان..ونوهت ادارة المهرجان انها تحتفظ باسم مدير التصوير طارق التلمسانى كرئيس شرفى للمهرجان.

يشار هنا أن هذا الدورة ينظمها ويستضيفها حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبدالعال ،ويدير المهرجان طوني نبيه .