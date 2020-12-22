“لذلك أنا هو الذي يغضب كثيرًا” في قصيدة لمحمود شرف
يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com
قصيدة
محمود شرف
لذلك أنا هو الذي يغضب كثيرًا
لكنه لا يبين،
الذي يلقى الناس بابتسامة بلهاء،
لا تجعلهم يعرفون ما يدور داخلي
أنا الذي يحزن بعمق،
ولا يستطيع البكاء
لا يفطر،
ولا يتشهى سوى فنجان إضافي من القهوة،
وسيجارة أخرى يتسع لها ثوب الليل
الكئيب
أنا هو هذا الكئيب،
الذي لا يهبط الدرج بحماس،
كما لا يصعد من الأساس،
ينتظر مرور موعد القطار؛
لكي يكسر روتين حياته المروِّع،
لكنه لا يقدر،
أنا هذا…
الذي يكون أوَّل الواقفين دومًا
أمام عربة القطار رقم 1،
ويغضب إن لم يكن مقعده فرديًّا
سيعرف ركاب الدرجة الأولى بالقطارات ما أعني ))
أنا… هذا الذي نجا في اللحظة الأخيرة من أن يكون متوحِّدًا
أعطف على القطط،
وأحدِّثها بما يعنُّ لي أنها تفكر به
في ذات اللحظة،
لكنها لم تجبني أبدًا،
ولست أدري السبب!
أنا الذي اكتفى بمشاركة آخرين في مقبرة جماعية،
وتكاسل عن جمع عظام سالفيه،
التي ترقد مكشوفة تحت السماء،
ويتحدث رمزًا،
رموزي تفضحها الدموع التي أتقاسمها وحيدًا
على هامش العزاءات،
والفوضى اللذيذة التي تخلقها
مع نفسي
. أنا هو
يحدث
دائما يحدث!