ترجمة: محمد حسين المهندس ..شعر لـ” الدكتور مولود إبراهيم حسن”

شعر: الدكتور مولود إبراهيم حسن

ترجمة: محمد حسين المهندس

الحب

(1)

تقول لي الشبكة:

كل الناس يمقتونك،

غير أن أحدهم

يحبك،

ما أحلى

أن يكون ذاك أنت…

خبر

(2)

تقول لي الشبكة:

بعد يوم واحد من خبر سار؛

ستموت أنت،

ما أجمل

أن يكون ذاك الخبر

قدومك أنت…

دواء

(3)

تقول لي الشبكة:

كل عللك

لا دواء لها؛

غير علة واحدة،

ما أجمل

أن تكون تلك العلةُ

حبك أنت…

تذكير

(4)

ما أجمل أن تُذكِّرني الشبكة؛

بأحد الأصحاب كل يوم،

والأجمل كان

بك أنت كل صباح…

تنبوء

(5)

كل صباح

تقول لي الشبكة:

ما اتجاه الريح،

كم كمية تساقط الثلوج،

كم درجة الحرارة،

ما مدى الرؤية،

ما أجمل

أن تقول لي عيناك؛

فيمَ هو طعمُ الحياه…

ميلاد

(6)

تذكِّرني الشبكة كل عام؛

بيوم ميلادي،

وكل خفقات قلبي؛

بيوم حبي لك…

تجدد

(7)

مع كل إضافة اسم جديد؛

أزداد صديقاً،

ومع كل ذكرى منك؛

تتجدد الحياه…

إضافة اسم

(8)

مذ وجدتُ،

أُرسلُ الإضافة؛

لكني أُصْدمُ بتقريرٍ،

ولم يَستجب لي أحد،

تقبليني أنت مرة؛

كي تبدأ الحياة آنذاك…