“قافلة العشق” لـ”محمود شحاتة”

قافلة العشق

محمود شحاتة

ماذا تَبَقَّى مِنَ النيلِ ؟!

ماذا تَبَقَّى مِنَ الحُلْمِ

فى ساحةِ المذبحه؟!!

أُدَافِعُ عنْ كُتُبِى و دِمَائِى

و عنْ طأئِرِ اللحظةِ المفرِحَه

أُدَافِعُ عنكِ و عنى

وأُطلِقُ شريانَ قلبى يُغنِّى

بلادي

بلادى

تأجَّجَ فى وقتكِ القيحُ

يَمْتَدُّ فى جرحكِ الجرح

ضاقَ الهواءُ وَيَتَّسِعُ القهرُ إنفجروا

صوتُ إيبورَ*

عاصفةُ الجرحِ

عرشكَ نعشكَ

قصركَ قبركَ

قافلةُ النيلِ تبدأُ منكَ

طريقا منَ الحُلمِ

برقُ النهايةِ

طعمُ البدايةِ

قلبى عجينُ الحكايةِ

دمعكِ قمحكِ خبزُ القصيدةِ

برديةُ الوجدِ فى رحلةِ الوأدِ

بركانُ عينيكِ يصعدُ فى الجرحِ

تسقطُ أزمنةُ القبح

حلمٌ تمادى بغربة يأسهِ

ليلُ بعادهِ

يشرقُ طمى عناده

دربا وقلبا

دمٌ صوتهُ الشمس

هلْ يشرقُ الأمسُ ؟

هلْ يبدأُ البرقُ ؟

برقُ القيامةِ

برقُ الولادةِ

قافلةُ العشقِ أنتمْ.

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*الأسرة السادسة الملك بيبى الثانى

*الحكيم إيبور وبرديته الشهيرة عن تلك الفترة الحالكة السواد وثورة الشعب

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