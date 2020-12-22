“ست الصبايا أحلى من جوليت” ..قصيدة لـ”مدحت العيسوي”
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ست الصبايا أحلى من جوليت
مدحت العيسوي
حين تطلع القمرات ف عز الضهر
أنا قلبي يصبح مُهر
فرس أصيل
راكبه الهوى والميل
بيعشق المواويل
ويحن للزغاليل
يا بت إيه خرجك فى الوقت ده م البيت؟!
ست الصبايا أحلى من جوليت
نظرة عيونك فيها بحر غويط
خمر الشفايف يهوس العفاريت
سامعه صهيل الفرس..
ولاَّ معجبشى
الحلوه تأمر ماتطلبشي
أنا كنت راضي باللى انكتب ليَّا
أتاري عني اتسطر فى كف جنيه
أفضل أسير حسنها طول مانا عايش
وافضل أحس بعطش وف بحرها الميه
ست الصبايا أحلى من جوليت
قلبى الفلوكه لو تعدي محيط
والموج بيعلا بس عمري ماخاف
طول ما فإديها الدفه والمجداف
حين تطلع القمرات فى عز الضهر
أنا قلبي يصبح مُهر