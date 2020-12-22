قصائد لـ”هدى حسين”
يسر جريدة الأهالي أن تقدم لقرائها صفحة إبداعات تواكب الحركة الأدبية المعاصرة في مصر و العالم العربي و الترجمات العالمية ..وترحب بأعمال المبدعين و المفكرين لإثراء المشهد الأدبي و الانفتاح على تجاربهم الابداعية..يشرف على الصفحة الكاتبة و الشاعرة/ أمل جمال . تستقبل الجريدة الأعمال الابداعية على الايميل التالي: Ahalylitrature@Gmail.Com
قصائد
هدى حسين
شكل البيت
كل من حولي يعرفونني
على الأقل
تعرفني مقشاتهم
ما من خيط نسجتُ وأسقطوه
إلا وتعقدت به خيوط حيواتهم
ثم تشبث بي
في رغبة حثيثة
لصنع خيط جديد..
من السهل على عنكبوتة مبصرة
أن تدرِك أهمية أن يُنتَزَع من بيتها خيط
من المفرح
لعنكبوتة ملولة
أن تغير كل صباح
شكل البيت.
————-
وهم
أنا أصنع حياتي بنفسي
لا أنتظر شيئاً من الخارج
أعرف جيداً
كيف أرتب مفرداتي
مثلما أرتب الملابس النظيفة
وأُدخِلها في دولاب الخَلق
لتخرج زاهية في سياق الفوز
بزمام الحوار
أمامي
عمر مديد
والتزامات عائلية تكفي
لأن تقتات عليه كله
هكذا تعود المعادلة للصفر
الصفر الجميل
الذي يحررني من الزمن.
————————
قناع
ليس كل ما له أجنحة ملاك
الناموسة مثلاً
مصاصة دماء بالفطرة
وهناك طيور
بطبيعتها
جارحة.
كيف يمكنك إذاً
أن تديني أشياء
لأنها تتبع غريزتها؟!
كيف يمكنك
ألا تديني أشياء
استعبدتها غريزتها؟..
الخديعة
هي ادعائك عنكبوتيتك
بينما تعلقين جعرانك على صدرك كمفتاح.