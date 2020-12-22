قصائد لـ”هدى حسين”

قصائد

هدى حسين

شكل البيت

كل من حولي يعرفونني

على الأقل

تعرفني مقشاتهم

ما من خيط نسجتُ وأسقطوه

إلا وتعقدت به خيوط حيواتهم

ثم تشبث بي

في رغبة حثيثة

لصنع خيط جديد..

من السهل على عنكبوتة مبصرة

أن تدرِك أهمية أن يُنتَزَع من بيتها خيط

من المفرح

لعنكبوتة ملولة

أن تغير كل صباح

شكل البيت.

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وهم

أنا أصنع حياتي بنفسي

لا أنتظر شيئاً من الخارج

أعرف جيداً

كيف أرتب مفرداتي

مثلما أرتب الملابس النظيفة

وأُدخِلها في دولاب الخَلق

لتخرج زاهية في سياق الفوز

بزمام الحوار

أمامي

عمر مديد

والتزامات عائلية تكفي

لأن تقتات عليه كله

هكذا تعود المعادلة للصفر

الصفر الجميل

الذي يحررني من الزمن.

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قناع

ليس كل ما له أجنحة ملاك

الناموسة مثلاً

مصاصة دماء بالفطرة

وهناك طيور

بطبيعتها

جارحة.

كيف يمكنك إذاً

أن تديني أشياء

لأنها تتبع غريزتها؟!

كيف يمكنك

ألا تديني أشياء

استعبدتها غريزتها؟..

الخديعة

هي ادعائك عنكبوتيتك

بينما تعلقين جعرانك على صدرك كمفتاح.