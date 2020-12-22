رواية للدكتورة جمال حسان

الفصل الثامن

مصريا أم العجايب شعبك أصيل والخصم عايب

خلى بالك من الحبيايب دول أنصار القضية

-إزاى يعنى يضربونا من غيرسبب؟

يجرى الصغيرملهوفا خلف أمه أو جدته أو خاله وقد بدا أن الدنيا كلها من حوله تعوم فى بحر من الظلام والخوف فوق طاقة الإحتمال وهو كالباقين ينام ويصحو على فزع مرسوم فى العيون. يراهم ينصتون إلى المذياع يعلن مثلا عن توقف إطلاق النارفى بورسعيد بين أساطيل القوات المعادية وقوات المقاومة الشعبية لكن المدينة الباسلة لن تلقى السلاح حتى يرحل جنود العدو ولايفهم دلالات الكلام. لكنه يردد مع ميكرفون فى الشارع المجاور(طفى النورخليها ظلام…فى وش عدوك إطفى قوام…لما عدونا مايشوفناش…على أراضينا مايستناش)

جلس الصغيرتحت قدمى جدته وهى تقف على بسطة السلم فى المشهد الصباحى اليومى ترتدى روبها الداكن الساتان المشجرفوق قميص نومها وتتبادل الأخبارمع جارتها الست فيروز:

– ماتيجى ياست وديدة فوق عندنا نتكلم بدال الوقفة على السلم. تعالى..عندى لك فنجان قهوة من إللى قلبك يحبه..الأولاد خرجوا مع أبيهم على الصاغة من الصباح.

– بعدين ياأختى…ربنا يكرمك ومايحرمنا منكم…أنا قلت أسمع صوتك وأطمن عليكم.

خفضت الجارة صوتها سائلة – ياترى عندكم أى أخبار عن زوج حبيبة؟

إلتفتت ناحية باب الشقة الموارب ووضعت يدها على فمها وقالت هامسة فى فراغ السلم – ماتعليش صوتك أحسن حبيبة تسمعنا…ولا أى خبر.

مد الصغير يده ولفها حول ساق جدته وقد غطى القلق على ملامحه الجميلة. لم ينطق وجسدها المدكوك ينشج فى صمت كأنه يدرك تلك الأشياء الغريبة ونقاط التحول فى حياتهم وحيرتهم لكنه لايبحث عن إجابة الآن ويود أن يحتفظ بجدته القوية رمزالوقار والثقة فى البيت.

جاء صوت الجارة – ربنا يعلم أد إيه هو غالى علينا…وناوية على ندرلستنا العدرا نروح نولع شمعتين لها ونوزع شربات فى الصاغة كلها…ربنا حينصرنا…”خبزنا كفافنا- أعطنا كل يوم وأغفر لنا خطايانا”

-“ولاتحملنا مالاطاقة لنا به” . تمسح دموعها بطرف كم الروب وتغمض عينيها تطرد أطيافا مجسمة إثر أحزانا مرت وأضافت لعمرها سنوات وأعباء وقوة مافى ذلك شك.

رغبت بشدة فى تغييرالكلام فقالت – لوعندك بيجامة قديمة نزليها فى سبت الخضار…أخيطها وأحشيها على شكل المدعوق بن جوريون ونعلقها فى الشباك.

-حاضروماتنسيش تعملى له صلعة كبيرة وسط شعر منكوش زى المقشة وحواجب زى شواشى الذرة الشايط.

ضحكت وديدة – طيب وحياتك لأكون خلصت من خياطة المدعوق دا على آخرالنهار وحتتفرجى على الشلفطة الحقيقية.

-قولى لى أخبار المحروس إبنك إيه؟ بقالنا كام يوم ماشوفناهوش.

-بيخرج من بدرى كل يوم يروح إستاد الجامعة ويدرب مع زملائه على ضرب النار. ماإنت عارفة قفلوا الجامعات وكل الأساتذة معاهم وبالليل بيروح جريدة المساء بيساعد فى أى شغلانة وبيدربوهم على كتابة المنشورات كمان.

– أنا شفت المنشورات وعرفت إن كثير من الطلاب بيجمعوا تبرعات نقدية للناس إللى إتهجرت من بورسعيد وجوزى قام بالواجب معاهم.

أضاءت وجه وديدة بسمة خفيفة – لاحظت حاجة غريبة ياأختى …الأشياء إللى بتحصل الأيام دى زى تدريب البنات على التمريض والدفاع المدنى واللجان النسائية والمقاومة الشعبية والناس كلها واقفة فى ظهر بعض كأنها بتعيد الشريط لأيام ثورة 1919 وبعدها إللى حصل فى فبراير1946.

-ياسلام عليكى…كلامك عيار24. لكن غريبة فعلا إن إحنا قاعدين فى الهم دا ووجع القلب من سنين…هو مافيش غيرنا منحوس على وش الأرض وإلا إيه؟

-أدى الله وأدى حكمته…خلق فيها الخيروالشر…أكيد فى منحوسين كتير حالهم من حالنا وكل بلد مشغول فى حاله…نعمل إيه؟

– الدول الكبيرة المستعفية علينا عملهم شروالإنجيل بيقول “ولاتدخلنا فى تجربة لكن نجنا من الشرير” …كان زمانك شربت القهوة معايا.

إنتبهت للصغير وهو بعد ملتصق بساقها. أخذت بيده إلى الداخل وأغلقت الباب.

حتى الآن أفلح الصغيرفى حبس دموعه مقنعا نفسه بأنه سيملك الشجاعة عندما يكبرمثل خاله الذى يتحدث عن أشياء مبهمة مثل ماكتبه الصحفيين والكتاب الكبارفى الجريدة التى يعمل بها وكيف تطبع الجريدة أكثر من طبعة فى اليوم ووصل توزيعها إلى 100 ألف نسخة.

كان بالفعل مبهورا بخاله الذى صارشخصا آخريقول مالاتعرفه أمه أو جدته ولايقوله المذياع. كم ود لو كان أكبر من سنواته الخمس كى يفهم رموز وألغاز نشرة الأخباروالبلاغات الحربية ويذهب للتدريب على المقاومة الشعبية ليحمى أمه وجدته إذا إقترب الأعداء من البيت.

لكنه بعفوية يعرف على نحو جيد أن أباه رجل قوى لايخاف القتال ويحقق عملا خارقا فى وسط الحرب لايعرف تحديدا ماهو. تصور أنه مع جنوده، يحمل الرشاشات والمدافع ويقود الدبابة وسيطرد الأعداء ثم يعود.

وربما عندما يصحو فى الصباح سيكون هنا معهم ويحكى له عن تلك الأموربطريقة مبسطة وهو يداعبه كما تعود. فجأة تصدعت ثقته بنفسه وقناع يرتديه كرجل كبير فاهم مايدورحوله. غالبه شوق جارف لحضن أبيه وزغزته وقرضه لأذنه. تكوم فوق طرف كنبة الصالة وبكى بقلب مشروخ.

إلتفتت إليه جدته وجلست بجواره فلبد فى حضنها.

همست فى أذنه – ينفع برضه تسيبنى لوحدى أخيط المدعوق بن جوريون؟ دا أنا حعمل منه مسخة المسخ…ونعلقها سوا فى الشباك وكل الناس يشوفوها ويضحكوا عليه.

ضحك – أنا عندى فكرة حلوة…نعمل له زلومة زى الفيل.

– لأ طبعا…الفيل حيوان طيب سيبه فى حاله. الأول نقوم نأكل بليلة ساخنة.

-عارفه ياتيته…بابا بيحب البليلة قوى. ممكن نشيل له طبق؟

– خليهم طبقين وأول مايرجع نعمل له صينية رقاق وفوقها بطة محمرة وكل الحلويات إللى بيحبها. من عنيا.

قرب الفجر، سمعت حبيبة صوتا يهمس فى أذنها وكأنه شخص يرغب فى إيقاظها من كابوس ترى فيه نفسها تتدحرج على بلاط غرفة ضيقة لها نافذة بقضبان كزنزانة وتفتح فمها لتنادى فلا يخرج صوتها. قفزت لتمسك بالنافذة أعلى الجدارفكادت تسقط من فوق الفراش وإنتبهت أنها فى منزل أمها. بجوارها، الصغير نائم كملاك يحيط بوجهه شعرأسود غزيركشعرأبيه وربما فكرت أن تقوم بتقصيره وتهذيبه بنفسها لكنها تكاسلت.

لمحت ضوء مصباح الكيروسين يأتى من الصالة فقامت فى هدوء. وجدت أمها تجلس بجوار الباب وعينيها مغرورقتين بالدموع.

سألت مفزوعة – فيه إيه…حصل إيه؟

– أخوكى أتأخرقوى ولسه مارجعش وإحنا قرب الفجر.

أحاطتها بذراعيها – ربنا يجيبه بالسلامة. تلاقيه إتأخرفى مكتب الجريدة وراحت عليه نومه من التعب. يالا قومى إستريحى فى سريرك والصباح رباح.

– خلينى هنا لحد ماييجى يخبط على الباب وأفتح له بنفسى.

– ماتخافيش ياماما…مافيش حاجة ولافى خطر عليه…مالك بتترعشى ليه؟

– أصلى إفتكرت أبوكى الله يرحمه فى ليلة زى الليلة.

– الله يرحمه. حصل إيه؟

– كان عمرك وقتها 7 سنين، وإنت عارفة أنه كان بيشتغل فى مطبعة مجلة روز اليوسف ومنتسب لكلية التجارة فى السنة النهائية. كان شاطرقوى ومعروف أنه بيكتب مواويل وشعارات ممتازة فى المظاهرات. فى اليوم دا خرج مع زملائه فى مظاهرات الجامعة بعد الإنذارإللى أعطوه الإنجليز للملك ومارجعش إلا بعد ثلاث أيام مضروب ومتعورفى ذراعه وأنا دايخة مع الجيران أسأل عليه فى أقسام البوليس والمستشفيات.

– تصورى أنا مش فاكرة أى حاجة عن الأيام دى.

– أنا داريت عليك وتركتك عند الست جارتنا إللى فوق كام يوم لحد مارجع وقدريقف على رجليه.

ضمتها حبيبة بقوة إلى صدرها – ياه ياماما إنت ست عظيمة…وجروحك باقية ماقفلتش.

– أهو دا إللى صار…أدى إللى كان.

هل يتوقف وخز الذكريات؟

وهل يتبخرالوجع فى سراديب النسيان؟

ومالذى تفعله الآن بصدد جروحها الغائرة؟

هل هى تحضن زوجها أو تنتظرجرحا أكثردموية تتجمع فيه سيول الأحزان التى تلاحقها على مر السنين؟

هل تدرى أن الزمن فى إندفاعه يحمل المزيد؟

هل تدرى؟

لقد فقد الصاغ فكرى الكثير من الدماء من ثقب دموى فى كتفه ورقبته ولكنه لم يفقد الوعى حتى ركز فى عينى ملازم سلامه جرجس وقال : إبنى. ثم نطق الشهادة وأسلم الروح.

فى نهاية شهر ديسمبر، عزم ملازم جرجس أن ينجزالمهمة الموكلة إليه.

لقد إنسحبت القوات البريطانية من مدينة بورسعيد وفى هذا اليوم أصدر الفدائيون العدد الثانى من مجلة الإنتصار ووصل قطاريحمل فوجا من رجال البوليس المصرى ترفرف عليه أعلام مصرإستعدادا لتسلم المدينة.

بعدها بثلاثة أيام إنسحبت القوات الفرنسية وحلت محلها قوات الطوارئ الدولية.

وقبل ايام نظم أهالى بورسعيد أكثرمن جنازة صامتة تخرج بعد صلاة العصرمن الجامع التوفيقى وطافوا بها شوارع المدينة وأسلحة المعتدين موجهة إلى صدورهم.

توصل الملازم سلامه عن طريق شئون الضباط إلى محل إقامة الصاغ محمد فكرى فى المنيل وهناك عرف برحيل الأسرة قبل بدء المعركة بيوم واحد. كتب العنوان الآخرعلى ورقة وأرشده أصحاب المحلات إلى محل إقامة الست وديدة بالسيدة زينب.

سرعان ماوجد نفسه يدق باب جارة الطابق العلوى بطريق الخطأ. فهمت الست فيروز غرض الزيارة فأشفقت عليه وعلى جيرانها. طلبت إليه الدخول حتى يلتقط أنفاسه ويرتب كلامه.

سألت – ياترى فين جثمانه دلوقت يابنى؟

-هناك…دفناه وكل الشهدا فى مكان المعركة…فى بطن الجبل.

– قصدك لاقبرولاشاهد للقبر؟

– بعد الحرب ماتنتهى، بتقوم بعثات من القوات المسلحة وتجيب الجثامين لمقابرالشهداء فى أغلب الأحيان.

– يارب…دا عدل برضه!

– الحقيقة الموضوع صعب عليا والكلام فيه صعب علينا كلنا. فى وقت المعركة يكون دفن الشهيد فى مكان جيد نسبيا قرب مكان القتال أكرم فعلا من بهدلة رجوعه ونقله للمدافن ونوفر الجهد للمصابين وحالاتهم الحرجة إللى تحتاج نقل عاجل للمستشفيات العسكرية. عموما أحاول دايما أفتكر كل الزملاء وهم فى قمة لياقتهم وقوتهم. اللحظات الأخيرة غير مضمونة لنا كلنا وكل حياة قيمتها فيها وفى عملها.

أحست الست فيروز بالخجل من سؤالها وإعتراها الوجوم. طاف بخاطرها منظرمرعب بكل الشهداء هناك تحت وهج الشمس وبين الصخوربلا أهل وكأن ملاك الموت لايكفيه مالاقوه فغطت عينيها بيديها.

إبتلعت ريقها وهمست – كان الرب فى عونك ياإبنى على إللى شفته وصار. خلينى أنزل معك للست وديدة وإبنتها يمكن أساعد فى الموقف الصعب دا.