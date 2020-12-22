الزراعة: حديقة الحيوان تستقبل 3 زرفات جديدة من جنوب افريقيا

أكد د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة ان حديقة الحيوان استقبلت اليوم 3 زرفات جديدة واضاف أنه في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة قامت الهيئة بسرعة إنهاء إجراءات شراء الزرفات من جنوب افريقيا بنظام المبادلة بحيوانات أخرى من حديقة الحيوان واضاف أن الزرفات الجديدة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليون دولار امريكى

ومن ناحيته قال د محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان

أن الزرفات وصلت قرية البضائع بمطار القاهرة في التاسعة صباحا اليوم وقام فريق طبي من معهد صحة الحيوان والحجر البيطري بإجراء الكشف الطبي وسحب العينات اللازمة لفحصها والتأكد من خلو الزرفات من كافة الأمراض والأوبئة والفيروسات

واضاف ان شراء الزرفات يأتي في إطار التطوير المستمر لحديقة الحيوان حتى تنال اعجاب زائريها