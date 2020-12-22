يقوم قطاع الأوقاف بدور حيوي ومؤثر في تنمية المجتمع خاصة على المستوى الديني والتوعوي والفكري والثقافي والاجتماعي، حيث يتحرك هذا القطاع في العديد من الاتجاهات سواء تلك المتعلقة بتطوير وإنشاء المساجد والمراكز الثقافية وتأهيل الأئمة أو على صعيد التكافل الاجتماعي وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم التسامح والفكر الإسلامي الوسطى المستنير، بما يساهم في دعم خطط الدولة لبناء الإنسان المصري وخلق إطار تضامني مشترك بين المجتمع والدولة للتغلب على مختلف التحديات.

وفي إطار سلسلة متتابعة من التقارير لرصد إنجازات الحكومة في 2020، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على حصاد قطاع الأوقاف لعام 2020.

وكشف التقرير عن زيادة إيرادات هيئة الأوقاف المصرية خلال النصف الثاني من عام 2020 ليصل إلى 792.5 مليون جنيه، مقارنة بـ 664.8 مليون جنيه في النصف الثاني من عام 2019، بنسبة زيادة بلغت نحو 20%، فيما وصل العائد السنوي للهيئة إلى 1.55 مليار جنيه عام 2019/2020 وهو أعلى عائد سنوي تحققه الهيئة في تاريخها.

وجاء في التقرير ما تم إنجازه خلال عام 2020 في مجال عمارة المساجد، حيث تم تحقيق رقماً قياسياً في افتتاح المساجد الجديدة خلال هذا العام، بواقع 640 مسجد في 4 أشهر من سبتمبر حتى ديسمبر، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 1023 مسجداً بتكلفة بلغت 813.4 مليون جنيه، فضلاً عن فرش 1200 مسجد بتكلفة بلغت 43.4 مليون جنيه.

وبالنسبة لما تم إنجازه في مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم خلال هذا العام، أشار التقرير إلى أنه تم اعتماد 160 مدرسة قرآنية لغرس القيم الأخلاقية لدى النشء والشباب، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 1260 مدرسة قرآنية، بالإضافة إلى اعتماد 50 مدرسة علمية لنشر الفكر الإسلامي الوسطى المستنير، ليصل إجمالي عددها بالمساجد الكبرى 340 مدرسة علمية، فضلاً عن افتتاح 810 فصل محو أمية جديد بالمساجد المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأيضاً، تم اعتماد 3 مراكز جديدة للثقافة الإسلامية بمحافظات الشرقية والإسكندرية ومطروح، ليصل إجمالي عددها 35 مركزاً ثقافياً، في حين تم تسليم 1000 مجموعة من إصدارات سلسلة “رؤية” للفكر المستنير لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب تسيير 27 قافلة دعوية للمحافظات الحدودية والمناطق النائية، وعقد 1328 محاضرة وندوة بها للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فضلاً عن عقد 934 محاضرة للتوعية بالقضايا المتعلقة بالمشكلة السكانية وقضايا المرأة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.

كما تم افتتاح الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين بأكاديمية الأوقاف الدولية، علماً بأن الدورة تركز على قضايا تجديد الخطاب الديني ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.

وأوضح التقرير أن مجال التأليف والترجمة والنشر قد شهد إطلاق كل من سلسلة “رؤية” المترجمة باللغات الأجنبية وسلسلة “رؤية” للنشء، بالإضافة إلى إصدار 15 كتاباً جديداً وطباعة 26 كتاباً مترجماً في الفكر المستنير وبناء الوعي، في حين شهد مجال مراكز التدريب المتخصصة وعن بُعد استحداث برنامج تدريبي خاص لمواجهة الإرهاب الإلكتروني للأئمة والواعظات، كما حصل 230 إمام وإداري على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية.

وذكر التقرير أنه تم إطلاق الصالون الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بينما تم إقامة 14 معرضاً لعرض مطبوعات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بلغت مبيعاتها 1.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى إهداء 11 مكتبة علمية إلى الخارج من إصدارات وزارة الأوقاف، فضلاً عن صرف 2.2 مليون جنيه كإعانات ومساعدات للطلبة الوافدين والدارسين بالأزهر الشريف.

وكشف التقرير عما تم إنجازه في مجال البر خلال عام 2020، لافتاً إلى أنه تم تخصيص أكثر من 370 مليون جنيه للإعانات والقرض الحسن، حيث تم صرف 223.6 مليون جنيه كمساعدات في مجال البر، منها 125 مليون جنيه لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم وحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم لبناء المدارس.

بالإضافة إلى توزيع 1200 طن لحوم أضاحي لـ 1.2 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بتكلفة بلغت 115 مليون جنيه، فضلاً عن مضاعفة أموال دعم معاشات نقابة قراء القرآن الكريم لـ 400 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 200 ألف جنيه، وكذلك تم صرف 32.6 مليون جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية.

وعن مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، ذكر التقرير أنه تم علاج 561 مريضاً من حالات قوائم الانتظار بتكلفة 8.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى علاج 122 حالة من الحالات المصابة بفيروس كورونا، كما تم افتتاح المرحلة الثالثة من مستشفى الدعاة، والتي بلغ تكلفة تزويدها بـ 31 جهازاً طبياً حديثاً ومتطوراً نحو 14 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمجال خدمة المواطنين أوضح التقرير احتلال وزارة الأوقاف المركز الأول من بين 143 وزارة وهيئة حكومية في سرعة الإنجاز والاستجابة للشكاوى واستفسارات المواطنين على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يونيو 2020، وفيما يتعلق بتحسين أحوال الأئمة وتطوير الهيكل الوظيفي، أشار التقرير إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بشأن حافز التميز العلمي للعاملين بوزارة الأوقاف الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

وإلى جانب ما سبق، أشار التقرير إلى افتتاح هيئة الأوقاف المصرية 414 محلاً و5 وحدات خدمية خلال المرحلة الأولى من مدينة الحرفين بالغردقة، كما وفرت 769 باكية بافتتاح المرحلة الأولى من سوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين.