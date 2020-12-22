شركة هواوي تكنولوجيز واورنچ مصر تحتفلان بشراكتهما الناجحة في قمة “معا نستطيع”

عقدت مؤخرًا شركة هواوي تكنولوجيز مصر، الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشركة اورنچ مصر، الرائدة في مجال الاتصالات المتكاملة، قمة: “معاً نستطيع” Together We Can، ويأتي ذلك كجزء من احتفال شركة اورنچ كونها “أسرع شبكة” في مصر. ناقشت القمة عدة موضوعات هامة على رأسها تسليط الضوء حول التحول التكنولوجي الذي يجتاح العالم حاليًا، ويؤثر على العمل والحياه، فضلاً عن التأكيد على ترسيخ التعاون القوي بين أورنج وهواوي مصر.

حضر القمة رؤساء الاقسام والقطاعات المختلفة من الشركتين، حيث حضر من جانب شركة اورنچ المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر، والمهندس أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي في اورنچ مصر، والسيد أحمد العبد، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في اورنچ مصر، والسيد هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاعمال في اورنچ مصر. ومن جانب هواوي، السيد ستيفن يي، رئيس هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيد فينسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، والسيد ويند لي، رئيس هواوي لحساب مجموعة اورنچ، والسيد بنيامين، رئيس قسم الأعمال التجارية بشمال إفريقيا لشركة هواوي.

ناقشت القمة أهمية نشر وزيادة خدمات الجيل الرابع لتحسين تجربة المستخدم من خلال تطبيق الـ LTE 900MHz ، بالإضافة الى الاستمرار في خدمات الجيل الرابع المنزلية من خلال حلول توسيع السعة الرأسية ، وإطلاق خدمة VoLTE و الاستعداد لخدمات الجيل الخامس.

وعبر المسئولون التنفيذيون من كلا الطرفين خلال القمة عن تقديرهم لشراكتهم الاستراتيجية التي استمرت طوال الـ 20 عامًا الماضية، والتخطيط لزيادة تعاونهم في مختلف المجالات. وفى هذا الإطار، حرصت هواوي على تأكيد التزامها بتقديم كل الدعم والحلول التكنولوجية الحديثة لتحقيق الريادة المستمرة لشركة اورنچ على المديين القصير والطويل.

ومن جانب هواوي، قدم ستيفن يي، رئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التهنئة لشركة اورنچ مصر على الإنجازات العظيمة التي تحققت على رأسها حصولها على جائزة أسرع شبكة، ووجه الشكر لشركة اورنچ على كونهم شريكًا واعدًا يحرص على توفير أفضل تجربة مستخدم لـلعملاء المصريين، وذلك بفضل التعاون والدعم المقدم من شركة هواوي تكنولوجيز.

وأعرب المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو النتدب لشركة اورنچ مصر، عن امتنانه لهواوي على دعمها الطويل الأمد، موضحًا أن التعاون الوثيق بين الطرفين يعد أحد اهم الأسباب التي أهلت اورنچ مصر للحصول على جائزة “أسرع شبكة”.

وأوضح فينسنت صن، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، قائلاَ: “يشرفنا أن نتشارك مع شركة اورنچ، إحدى شركات الاتصالات الرائدة في العالم، كما اننا حريصون دائماً على تطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة.، حيث نؤمن ان بفضل ثقة شركة أورنج في هواوي سنتمكن من تحقيق المزيد من النجاحات وسنواصل دعم خطة اورنچ للتوسع لتزويد عملائها بتجربة فريدة لا مثيل لها”.

علاوة على ذلك، أكد المهندس أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التكنولوجي في اورنچ مصر، أن الشركة فخورة بإنجازاتها لحصولها على جائزة Speedtest Ookla العالمية، واحتلالها المرتبة الأولى كأسرع شبكة في مصر لأكثر من عام وفقًا لتقارير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. وأضاف أميري “نحن نهدف إلى تحقيق أفضل تجربة للمستخدم في جميع الجوانب بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الجودة وتجربة المستخدم، كما اننا نحرص في اورنچ مصر على ان نظل دائماً في المرتبة الاولي فيما يتعلق بتقديم سرعة فائقة للمستخدم، فضلاً عن الاستمرار في التعاون مع هواوي.”

الجدير بالذكر أن شركة هواوي تكنولوجيز وقعت اتفاقية شراكة مع اورنچ مصر بهدف توفير البنية التحتية اللازمة للاستفادة من الخدمات، وخاصة خدمات Cloud IaaS. كما يتم تقديم خدمات الحوسبة السحابية الجديدة من خلال نظام قائم على الاشتراك، وتمنح عملاء اورنچ للشركات حلاً بسيطًا، ومرنًا، وأكثر آمنًا، وشاملًا للحوسبة السحابية، مما يسمح لهم بالاستفادة من البنية التحتية السحابية وإدارة مراكز البيانات افتراضيًا، مدعومة بحماية فعالة وفقًا إلى أحدث سبل الأمان المستحدثة.