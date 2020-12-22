اورنچ مصر تشارك فى مبادرة “دعم أصحاب الأكشاك مع جيش القطاع الخاص” التى أطلقتها كوكاكولا بالتعاون مع “يونيليفر”

تماشيًا مع استراتيجية الدولة الخاصة بتقديم الدعم للفئات المتضررة جراء الظروف الاستثنائية التى فرضها فيروس كورونا المستجد، أعلنت اورنچ مصرعن تعاونها مع شركتى كوكا كولا ويونيليفر فى مبادرة: “دعم اصحاب الاكشاك مع جيش القطاع الخاص” بهدف دعم التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، إيمانًا منها بضرورة مساعدتهم على مواصلة أعمالهم وأنشطتهم التجارية.

وفى إطار الإلتزام تجاه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحفاظ على استمرارية أعمالهم فى ظل التحديات الاقتصادية الصعبة التى واجهوها خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد COVID-19، قامت شركة اورنچ مصر بدعم الحملة من خلال التعاقد لتزويد 5 آلاف كشك ونشاط تجارى بـ 5 آلاف خط فى جميع أنحاء الجمهورية تشمل دقائق وميجابايتس، بالاضافة إلى توفير محافظ اورنچ كاش لتحقيق المزيد من الفعالية والكفاءة دفع وتحويل الأموال بشكل آمن وسريع مما له أثر إيجابى على تقليل المعاملات النقدية وتعزيز السيولة.

فيما قدمت شركة كوكاكولا الدعم لما يزيد على 10 آلاف كشك ونشاط تجارى من عملاء الشركة وذلك عبر منحة بقيمة أكثر من 16 مليون جنيه فى صورة بضائع مجانية تساعدهم فى المحافظة على استمرارية أعمالهم ومواجهة المصاعب الحالية التى تواجه هذه المشروعات بسبب الفيروس.

كما ساهمت يونيليفر بدعم تلك الحملة مما سوف يساهم فى مضاعفة الدعم المقدم ليشمل عدد أكبر من الأنشطة التجارية، إيمانًا منهما بأهمية الحملة وما تمثله من دفعة قوية لهذا القطاع الحيوي.

وقد قامت كوكاكولا بإطلاق حملة “جيش القطاع الخاص” لمساعدة التجار وأصحاب الأنشطة التجارية على مواجهة الأزمة وآثارها السلبية، حيث تمثلت تلك الآثار فى انخفاض السيولة النقدية لدى أصحاب العمل مما أدى إلى صعوبة الوفاء بالالتزامات المالية المتعددة التى تقع على عاتقهم مثل توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل لتلك المشروعات، مما يستوجب توفير كافة سبل الدعم النقدى والتجارى فى تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطنى وحتى يمكننا الحفاظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التى توفرها هذه المشروعات.

وبهذه المناسبة صرح المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر” نكثف منذ أزمة كورونا التعاون مع كبرى مؤسسات المجتمع المدنى وشركاؤنا فى قطاع الشركات على مبادرات عديدة لتقديم كافة أشكال الدعم المادى والمعنوى للعمالة اليومية غير المنتظمة التى تاثرت بشدة منذ بداية تفشى فيروس كورونا. بالاضافة إلى ذلك تساعدنا مثل هذه المبادرات فى نشر ثقافة التحول الرقمى وزيادة وعى الأفراد بأهمية استخدام التكنولوجيا الرقمية فى المعاملات المالية كإنشاء المحافظ الإلكترونية من خلال احدث خدمات اورنچ كاش لما لها من فائدة كبيرة فى تسهيل معاملاتهم اليومية وتوفير الخدمات بشكل أسرع، وأرخص، وأكثر كفاءة”

وأضاف شاكر: “التوسع فى تفعيل منظومة الدفع الالكترونى عبر اورنچ كاش يستهدف مواكبة استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى الذى بدوره سيساهم فى تقليل المعاملات النقدية والتحول إلى ” مجتمع لا نقدى “.ومن خلال خدمات اورنچ كاش المتطورة التى نقدمها فى هذه المبادرة سيتمكن التاجرمن دفع وتحصيل مستحقاته بكل سهولة كما سيمكنه متابعة المصروفات والحسابات والمدفوعات لحظياً مما يوفر له المزيد من المرونة والآمان فى جميع معاملاته المالية”.

صرح أحمد راضي، المدير العام لكوكاكولا اندستريز مصر، قائلاً: “نحن ننظر إلى التجار وأصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة على أنهم شركاء نجاح فى مسيرة فى مصر، لذا كان من الضرورى أن نقوم بتقديم الدعم لشركائنا فى ظل هذه الظروف الصعبة. كنا نستهدف دعم 10 آلاف نشاط تجارى عبر مختلف محافظات مصر، ولكن بعد انضمام شركتى اورنچ ويونيليفر لحملة الجيش الأحمر، فنحن نلتزم بمضاعفة الدعم المقدم لتلك الحملة حتى نستطيع مساندة عدد أكبر من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

قال المهندس أشرف بكري، رئيس مجلس إدارة شركة يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة عن سعادته بالمشاركة فى هذه المبادرة والتى سوف تقدم الشركة من خلالها الدعم إلى 5000 من أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة، كما أشار أن المبادرة تعد نموذج للتعاون بين شركات القطاع الخاص فى دعم جهود الدولة فى الحد من الأثار السلبية لجائحة كورونا على الشركات المصرية مؤكدا على أهمية مساندة أصحاب الأنشطة الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القادمة لأهميتها فى التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.