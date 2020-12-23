0.8٪ زيادة فى مساحة الزمام فى الفترة (2017-2019)

بلغ إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة (الأهالى والحكومـة ) 9.2 مليون فدان عـــام 2019 بنسبة 89.0٪ وبلغت مساحة الأراضى غير القابلة للزراعة 1.1مليون فدان بنسبة 11.0٪ من إجمالي مساحة الزمام وتتمثل فى (السكن والأجران ، المنافع العمومية ،أراضى التالف والفساد ، أكل النهر ، السكك الحديدية)

– جاءت محافظات الوجه البحـــرى فى المرتبة الأولــى حيث بلغت مسـاحتهـا 5.7 مليـون فــدان بنسبـة 61.5٪ تليها محافظــــــات الوجـــــه القبــــلى حـــــيث بلغـــــت مساحتها 2.8 مليـون فــدان بنســبة 30.4٪ تليها المحافظــات الحضـــرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.7 مليـون فدان بنسبة 7.3٪ ثم محافظــات الحـدود (الوادي الجـديـد) حيث بلغـت مســاحتهـا 0.08 مليــون فدان بنسبة 0.8٪ وذلك من إجمالى مساحة الأراضى القابلة للزراعة عام 2019.

• بلغ إجــمالي المســـاحــة المملوكــــة للأهـــالى القابلة للزراعة من الـزمــام 7.41 مليون فـدان عام 2019 مقابــل 7.45 مليون فــدان عام 2017 بنسبـــة انخفاض قـــدرها 0.5٪.

– جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.6 مليون فدان بنسبة 62.1٪ تليها محافظات الوجه القبلى حيـث بلغت مساحتـها 2.4 مليون فـدان بنسبــة 32.0٪ تليـها المحافظات الحــضريــة حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.0٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.06 مليون فدان بنسبة 0.9٪ وذلك من إجمالي المســـاحة المملوكة للأهالى القابلة للزراعة عام 2019.

بلغ إجمــــالي المساحة المملوكــة للحكومــــة القابلة للزراعة من الزمام 1.8 مليون فـدان عــام 2019 مقابـل 1.7 مليــــون فــــدان عـــام 2017 بنسبـة زيادة قـــدرها 7.5٪.

– جاءت محافظات الوجه البحرى فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.0 مليون فدان بنسبة 58.9٪ تليها محافظات الوجـــــه القبـلى حيـث بلغت مساحتـها 0.4 مليون فـدان بنسبــة 23.6٪ تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مســاحتها 0.3 مليون فدان بنسبة 16.8٪ ثم محافــظات الحدود (الوادى الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.01 مليــــون فدان بنسبــة 0.7٪ وذلك من إجمالي المساحــة المملوكــــة للحكومـــة القابلة للزراعة عام 2019.