تنشيطا للسياحة ورش فنية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان في الاسكندرية

تحت شعار مبادرة “ايدxايد” نظمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عدد من الورش الفنية لذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى السرطان بمدينة الاسكندرية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة السياحة والآثار، خلال الشهر الجاري

وأشارت رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إيمان محمود، الي انه تم تنظيم ورشتين للرسم إحداهما بمتحف الإسكندرية القومي، والأخرى بقلعة قايتباي، تشمل محاضرة عن الأحرف العربية واستخداماتها ومعنى كلمة “السياحة”، وذلك للاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وقد قام الاطفال برسم وتلوين للأحرف والكلمات ثم تم اصطحابهم في جولة بالمتحف حيث استمعوا لشرح لوحة تحوي على أحرف اللغة العربية

وأشار مدير عام آثار الاسكندرية والساحل الشمالى محمد متولي، إلى أنه تم تنظيم ورشة رسم آخرى بقلعة قايتباي بالاسكندرية لمجموعة من أصحاب الهمم، وذلك لربطهم بالمكان وتعريفهم بقيمته السياحية والأثرية

وفي سياق متصل، نظم مكتب الهيئة بالإسكندرية ندوة بأحد المدارس تحت عنوان “ تشجيع السياحة الداخلية” وذلك بالتعاون مع مكتب سكك حديد مصر ومركز إعلام غرب الإسكندرية، وذلك لرفع الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين

وأكد مدير مركز إعلام غرب الإسكندرية السيد مجدي الغريب، أهمية التعرف على معالم مدينة الاسكندرية والتى تحتوى على العديد من المعالم الأثرية والمزارات السياحية

ويذكر، أنه تم عرض فيلم رحلة سائح في مصر الذي أطلقته الوزارة في إطار حملتها الترويجية Same Great Feelings ، كما تم مناقشة محتواه والهدف من إنتاجه وعرضه في عددة أماكن كرسالك طمأنينة ترسلها وزارة السياحة والآثار لزائري مصر……م:مصر.