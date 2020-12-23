الإتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ينعي المناضل النقابي تاج السر شكرلله

“ببالغ الاسى تلقينا نباء وفاة المناضل النقابي تاج السر شكرلله الامين العام للاتحاد العربي للمتقاعدين والمعاشات ..عضو الامانة العامة السابق لاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب و نائب الامين العام لاتحاد نقابات عمال السودان الامين العام لنقابة العامة للتعليم فكان معلما قدوة في ميدان التعليم ورائداً نقابيًا في ساحات النضال العمالية يصقل الاجيال فكرا وثقافة ويتقدم صفوف العمال مكافحاً من اجل الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية ..تتقدم الامانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باحرى التعازي لاسرة الفقيد ورفاقه في الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والى زملائه في النقابة العامة للمعلمين سائلين المولى ان يتغمد فقيدنا الغالي بواسع رحمته وان يسكنه رياض الجنة مع الابرار والصديقين ”

*اخوكم الامين العام ..غسان غصن