حنان ماضى لـ”الأهالى”: القرصنة أكبر خطر يهدد صناعة الأغنية..ولابد من تدخل الدولة

حوار : محمود دوير

فى العام 1989 انطلق صوتها الساحر ليعبر بسهولة إلىِ الوجدان عبر نهاية تتر مسلسل ” اللقاء الثانى ” فى دويتو مع الكبير “على الحجار ” من كلمات المبدع سيد حجاب والرائع عمر خيرت.

هكذا بدأت “حنان ماضى ” بكل هذا الزخم لتحفر فى عالم الغناء بصوتها الإستثنائى طريقا مغايرا ولونا مختلفا فى مرحلة كانت صناعة الكاسيت تعيش ازدهار سرعان ما تراجع مع دخول الموسيقى عالم صناة السى دى

صوتها يُشبه كثيرا أحب الآلات الموسيقية إليها فهى بالفعل “كمانجة الغناء العربى” تلك اللآلة التى ورثت حبها من والدها العازف الشهير “محمد ماضى ” عازف الكمان الشهير في فرقة أم كلثوم

التحقت بمعهد الكونسرفتوار و أثناء دراستها بالمعهد كان زملائها يستعينون بها كمطربة وليس كعازفة ،عرفها أساتذة المعهد كصوت جميل، وعندما تولت سمحه الخولي عمادة المعهد، كانت تطلب منها الغناء مع العزف علي الكمان. انضمت حنان لأوركسترا المعهد وتخرجت من المعهد بتقدير امتياز،لكنها لم تعين معيدة به ، تعرفت بعد ذلك على عازف الكمان وقتها ياسر عبد الرحمن كما تعرفت علي عمر خيرت ، وانضمت وياسر كعازفي كمان في فرقة عمر خيرت ، ونفذا معه ألبوماته الموسيقية منها “العرافة والعطور الساحرة”، وكل أعماله الموسيقي التي اشتهرت خلال الثمانينيات، أكتشف اموسيقار عمر خيرت موهبتها الغنائية العالية..

فى عام 1992 كنا على موعد مع باكورة ألبوماتها “في ليلة عشق” والذى تعاونت فيه مع شعراء كبار منهم أحمد فؤاد نجم وجمال بخيت وطاهر البرنبالى ” وبالطبع كان الموسيقار ” ياسر عبد الرحمن ” حاضرا فى المسيرة بموسيقاه المميزة ثم تعاونت مع كبار شعراء مصر فى عام 1996 وألبوم “احساس” 1996، و”شباك قديم” 1999..

توقفت “حنان “عدة سنوات وغاب عنا صوتها المبهر ثم عادت بقوة منذ عدة سنوات وصارت تملأ مسماعنا وكانها تريد أن تتطهر اذواقنا من تلوث سمعي صار يحاصرنا جميعا .

فنانة تدرك حجم المسؤلية الملقاه على عاتقها تجاه جمهورها … تحترم فنها ومن ثم تقدم ما يليق بها وبتجربتها المميزة .ومؤخرا أمتعت جمهورها الذى ملأ مسرح أوبرا دمنهور فى حفل استثنائى من حيث التفاعل والتألق.