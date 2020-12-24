“تكنو” تطلق وحش السرعة في السوق المصري”POVA “

أعلنت تكنو موبايل، الشركة العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتف “POVA” في السوق المصري، الذي تميز باحتوائه على أحدث المعالجات، مما يجعل المستهلكين يتمتعون بمعدلات سرعات استثنائية عند تشغيل الألعاب ومختلف تطبقات الهاتف في آن واحد وبكفاءة عالية ليلقب بـ “وحش السرعة”.

وقد استوحت الشركة هذا الاسم من عبارة “Product Over Various Ambitions” أي “المنتج الذي يفوق الطموح”. وتجسد سلسلة POVA تفكير “تكنو” المستقبلي ونهجها المتميز الملتزم بتقديم أهم المواصفات التي يتطلع إليها المستهلكون، وبأسعار اقتصادية.

كالويس ديفيد: POVA يؤكد أن تكنو تواكب عمليات التطور المتلاحقة في سوق الهواتف

أكد كالويس ديفيد، مدير العلامة التجارية في تكنو موبايل مصر: “إن تكنو تعمل من خلال هاتفها الجديد POVA على الارتقاء بتجربة المستخدم بوضع معايير جديدة للهواتف الذكية عالية الكفاءة من حيث التكلفة، إضافة إلى المواصفات الرائدة في هذه الفئة التي تشمل أحدث معالجات فائقة السرعة 80G مع ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت تمنح المستهلك سرعات استثنائية عند تشغيل مختلف التطبيقات ولاسيما الألعاب على الهاتف”.

وتابع” ديفيد”: “هاتف POVA الجديد يتم طرحه لتعزيز ثقة المستهلك المصري في منتجات الشركة، وتأكيدًا على أن تكنو تواكب عمليات التطور المتلاحقة في سوق الهواتف عالميا”.

تكنو تطرح” POVA ” و “SPARK 6 GO” بموصفات متطورة وأسعار اقتصادية.

وأضاف “ديفيد”: “تكنو لم تبحث في هاتف POVA الجديد عن الريادة في المواصفات فقط و لكن السعر أيضا، إذا طرحته بسعر اقتصادي مقارنة بالخصائص التي يقدمها.

ويمنح معالج G80 وهو ضمن فئة معالجات الألعاب من شركة ميدياتك هاتف POVA القدرة والكفاءة العالية على إدارة موارد الجهاز بذكاء مع تقنية Hyper Engine Game، التي تقدم تجربة رائعة للمستهلكين عند تحميل الألعاب وتشغيلها عليه.

وتوفر سلسلة POVA للمولعين بالتصوير كاميرات بجودة فائقة مع إمكانيات متطورة لتصوير صور و مقاطع فيديو بأفضل دقة، حيث بلغت احتوي على اربع كاميرات خلفيىه بدقة 13 ميجابيكسل للكاميرا الأساسية وبفلاش رباعي، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل تعززها تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومزودة بفلاش لالتقاط أفضل الصور في المناطق ضعيفة الإضاءة.

وتم تجهيز سلسلة POVA ببطارية فائقة الأداء بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، تعمل على تشغيل الموسيقى لمدة 8 أيام متواصلة بعد شحنها مرة واحدة فقط، كما زوداً الهاتف باعلى وسائل الأمان من خلال مستشعر للبصمة وخاصية ” التعرف على الوجه”، مترجم شعار “أعلى مستويات الأداء بسعر مناسب” بكل معنى الكلمة.

وجاء هاتف POVA من تكنو بتصميم شبابي ملهم للإبداع والابتكار، حيث سيتوفر بثلاثة ألوان رائعة الأزرق ماجيك، والأسود دازل، والأرجواني سبيد.

تكنو تحقق المعادلة الصعبة ” أقل سعر وأفضل موصفات” وتطرح هاتف ” POVA”

وقدمت تكنو هاتفها الجديد بسعر 2644 جنيه، مع ضمان يصل إلى 13 شهر من فروع وخدمات ما بعد البيع Carlcare ، التى تمتلك نحو 19 فرع صيانة و 120 نقطة تجميع على مستوي الجمهورية.

واستكمالا لسلسلة SPARK الرائدة عالميا وبعد نجاح طرح أحدث هواتفها في السوق المصري سبارك 6 ونفاذ الكميات الأولى منه في الدقائق الأولى من إطلاقه فقد طرح”تكنو” هاتفها الجديد SPARK 6 GO، بشاشة IPS كبيرة بدقة 6.52 بوصة، بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، بجانب كاميرا خلفية مزدوجة بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش مزدوج بمنح المزيد من الإضاءة، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل مع ذاكرة داخلية 64 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، حيث جاءت كل تلك المواصفات بسعر اقتصادي 1799 جنيه.