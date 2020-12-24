العناني يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لمناقشة سبل التعاون بين البلدين سياحيا وأثريا

استقبل اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مقر الوزارة بالزمالك، السفير نوكي ماساكي سفير دولة اليابان بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين على المستوي السياحي والأثري خلال الفترة المقبلة.

وقد تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وتطور الأعمال به استعداداً لافتتاحه والذي من المقرر له عام 2021، كما تم مناقشة إمكانية تدعيم المتحف بخبراء من دولة اليابان في مختلف المجالات في ظل عمق العلاقات المصرية اليابانية وعلاقة الصداقة بين الشعبين.

وقد تناول الاجتماع أيضا، مناقشة دفع الحركة السياحية الوافدة الي مصر من اليابان وخاصة مع افتتاح المتحف المصري الكبير نظراً لأن السائح الياباني لديه شغف واهتمام كبير بمنتج السياحة الثقافية وبزيارة الأماكن الأثرية عامة وفي مصر خاصة.