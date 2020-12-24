لحنة السياسات النقدية تبقى على أسعار الفائدة دون تغيير

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا يــــــوم الخميس الموافـــق

24 ديسمبر2020 اإلبقاء على سعري عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية

للبنك المركزي عند مستوى 25.8 ٪و25.9 ٪و75.8 ٪على الترتيب. وكذلك اإلبقاء على سعر

االئتمان والخصم عند مستوى 75.8.٪

ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام للشهر الثالث على التوالي في الحضر الى 7.5 ٪في نوفمبر 2020 من 5.4 ٪

. ويرجع االرتفاع في المعدل السنوي للتضخم العام في األساس مدفوعاً في اكتوبر 2020 بارتفاع المساهمة السنوية

للسلع الغذائية منذ سبتمبر 2020 .وقد عكس ارتفاع معدل التضخم العام في نوفمبر 2020 صدمة عرض مؤقتة

في اسعار الطماطم. في ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم األساسي بدرجة طفيفة الى 0.4 ٪في نوفمبر

2020 مقابل 9.3 ٪في اكتوبر 2020 ،وهو ما يشير إلى استمرار احتواء الضغوط التضخمية. ومن المتوقع ان

يسجل متوسط معدل التضخم العام معدالت احادية تحت مستوى 0.6 ٪خالل الربع الرابع من عام 2020 .وتعتمد

درجة االنحراف المحتمل عن المعدالت المستهدفة بشكل أساسي على درجة انخفاض أسعار الطماطم بعد انتهاء

الصدمة، هذا بخالف التغير في البنود الاخرى