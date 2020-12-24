تفكيك وتفريغ مقر الممثلية المصرية في قطاع غزة..وإعتماد “مكتب رام الله” كمقر تمثيلي وحيد في دولة فلسطين

كشفت مصادر إعلامية فلسطينية عن أن أن وفداً هندسياً تابعاً للمخابرات العامة المصرية،قام اليوم الخميس،بتفكيك وتفريغ مقر الممثلية المصرية في مدينة غزة.وقالت المصادر إن الوفد- الذي وصل الأربعاء-،عمل على تفريغ مقر الممثلية بغزة، والمغلقة منذ أحداث الانقسام في عام 2007، بهدف تسليمها لأصحابها.وأضافت أن مصر، أبلغت حركة (حماس) بنيتها إلغاء عمل الممثلية بشكل كامل، ونقل كافة محتويات الممثلية من أثاث وأجهزة اتصال إلى القاهرة..وأكدت المصدر، أن الخارجية المصرية، أبلغت رياض المالكي، وزير الخارجية الفلسطيني، بأن مصر ستعتمد سفارتها في مدينة رام الله، كمقر تمثيلي وحيد في دولة فلسطين، ولن يكون هناك أي مقر تمثيلي لمصر، سواء دبلوماسي أو ثقافي أو اجتماعي..وكشف فيديو متداول عن حظة نقل مقتنيات الممثلية المصرية بغزة، عبر شاحنات كبيرة، تمهيداً لنقلها إلى (معبر رفح) ومن ثم إلى القاهرة.