نجحت الوحدة الأثرية بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى بالتعاون مع إدارة جمارك بريد فيديكس بضبط 85 عملة آثرية من عصور مختلفة وثلاث جعارين صغيرة، وذلك أثناء محاولة تهريبهم خارج البلاد.

وأوضح حمدي همام رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، ان المضبوطات كانت مخبأه داخل جيوب سحرية بطرد كان مرسل للولايات المتحدة الامريكية عبر البريد، وفور الاشتباة في أثرية القطع تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية والتي أقرت، مجتمعة، بآثرية القطع وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وأضافت هناء المشهور مدير عام مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي أن المضبوطات تضم عملتين من الفضية من العصر البطلمى، و 80 عملة معدنية من البرونز ترجع للعصر اليونانى والرومانى، وعمليتين ذهبيتين من العصر البيزنطي، و عملة فضية من العصر الأيوبي، وثلاث جعارين صغيرة من العصور المصرية القديمة.

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