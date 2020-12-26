خلال المكتب السياسي.. رئيس حزب التجمع يثمن جهود الحزب واعضاءه خلال الانتخابات الماضية

قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع ان الحزب خاض معركة جماهيرية الفترة الماضية في انتخابات الشيوخ والنواب، وسيصدر الحزب تقرير منفصل عن الانتخابات، موجها الشكر للمعارك الانتخابية بجميع المحافظات خاصة دائرة المحلة التي حصل عليها مرشح الحزب أحمد بلال الذي قدم نموذج من خلال حملة انتخابية شبابية، كما قدم مرشحو الحزب بالقائمة الوطنية من أجل مصر نموذج كيف تكون مرشح قائمة وتعمل كما لو كنت مرشح فردي.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي للحزب والذي عقد يوم السبت ٢٦ ديسمبر، وأضاف “عبد العال” ان الانتخابات بنظام القائمة كان من خلال قطاعات وكان من الملاحظ تواجد الحزب واعضاءه ومرشحيه في جميع القطاعات وهو ما برز من خلاله نشاط كبير لمحافظات حزبية في خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي نثمنه ونثني عليه.

وأكد “عبدالعال” أن الجهود الماضية تسببت في حالة من الانتعاش للعضوية الحزبية القديمة وجلبت للحزب عضوية حزبية جديدة وهو الأمر الذي يقع على عاتق المكتب السياسي لتنظيم كل هذه الأوضاع التنظيمية الجديدة، واقترح المجلس الرئاسي بإعداد تقرير سياسي شامل لمناقشة الفترة الماضية والتحديات السياسية التي واجهها الوطن في الفترة الماضية، وسوف يناقش هذا التقرير السياسي من خلال الامانة العامة القادمة وستقدم نسخة منه لكل المحافظات.