وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع رئيس البنك الأفريقى للإستيراد والتصدير مبادرات البنك لتعزيز العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً– عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع الدكتور بندكت أورما رئيس البنك الأفريقى للإستيراد والتصدير استعرضا خلاله مشروعات وبرامج البنك الحالية والمستقبلية بالسوق المصرى ودور البنك فى دعم الاقتصاديات الأفريقية لمواجهة الأثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على تنمية برامج التعاون والمشروعات المشتركة والشراكات مع البنك على المستويين الحكومي ومستوى رجال الأعمال خاصةً وأن البنك يعد إحدى المؤسسات التمويلية الرئيسية بالقارة الإفريقية، مشيرةً إلى أهمية تضافر جهود دول القارة الإفريقية لتحقيق التكامل الاقتصادى القارى ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وقالت جامع إن اللقاء تناول مبادرات البنك الحالية والمستقبلية بالقارة الأفريقية التي تضمنت تنظيم المعرض الإفريقي للتجارة البينية فى دورته الثانية والمقرر إقامته بالعاصمة الرواندية كيجالى خلال شهر سبتمبر 2021 الذي تسعى مصر ممثلةً في عدد من الوزارات والجهات الحكومية والمصرفية والقطاع الخاص إلى المشاركة الناجحة فيه بما يضمن الترويج لكافة المبادرات المصرية وعرض الوجه الحضاري الحديث لمصر للزائرين الأفارقة تعزيزاً لدور مصر الريادي في القارة، مشيرةً إلى أن البنك يسعى لنشر التوعية بشأن مبادراته وتقييم استفادة القطاع الخاص المصري من مبادرات ومنصات البنك وأهمها مبادرة إنشاء سلاسل الإمداد عبر القارة للسيارات.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة اقترحت على البنك القيام بتوفير برامج تدريبية للكوادر الإفريقية بهدف تكوين روابط تجمع المسؤولين الحكوميين بممثلي القطاع الخاص الأفريقي والاستفادة من الدور الإيجابي الذي يمكنهم القيام به بصفتهم سفراء للدور المصري والصناعة المصرية بالقارة.

وأضافت أن الجانبين بحثا مبادرة البنك لإنشاء شركات تصدير إفريقية في ضوء العمل الميداني الذي قام به البنك في عدد من الدول الإفريقية من بينها مصر من خلال عقد اجتماعات تحضيرية مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

من جانبه أكد الدكتور/ بندكت أورما رئيس البنك الأفريقى للإستيراد والتصدير حرص البنك على مساندة الشركات المصرية من التداعيات السلبية لإنتشار فيروس كورونا ومساعدتها فى تعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها في القارة الإفريقية ، مشيراً إلى أن البنك يعمل حالياً على الإعداد لمبادرة إنشاء الوكالة الإفريقية لترويج التجارة والاستثمار بهدف وضع نظام افريقي منسق لترويج التجارة والاستثمار ووضع استراتيجيات استثمار والدفع بسلاسل إمداد افريقية وتوفير خدمات بناء قدرات وكالات ترويج الاستثمار وتغيير نظرة المستثمرين عن افريقيا على أنها موقع استثماري هام واستخدام المنصات التكنولوجية.