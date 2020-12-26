القاهرة تطلق قافلة طبية مجانية بحي السلام غدا

تعليق كافة بطولات الصالات.. و”الكبسولة المغلقة” استثناء

أعلنت اللجنة الأولمبية، اليوم السبت، تعليق كافة البطولات التي تقام في صالات مغلقة، حتى إشعار آخر، وذلك لارتفاع عدد…