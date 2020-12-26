في محافظة قنا ..رفع  إيجارات مساكن المصلحة من 110إلى 2200جنيه شهريا

قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بنجع حمادي محافظة قنا برفع قيمة مقابل الانتفاع الشهري للسكن ” المصلحي” ممن كانوا يعملون بمحطات رفع المياه وأحيلوا إلي المعاش وقد تفاجأ المنتفعون برفع القيمة من 110 إلي 2211 جنيها شهريا

فيما نددت 500 أسرة تعيش بهذه المساكن منذ عشرات السنين بهذا القرار واعتبروه مغالاة في تقدير القيمة لأن إعادة التقييم كانت لابد أن تتم علي أول ربط للمعاش بنسبة 15% طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 فقط فيما قامت المصلحة بتشكيل لجنة طبقا للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2018 لإعادة التقييم وتفاجأ المنتفعون بهذه المغالاة.

وطالب المتضررون من القرار بإعادة النظر في عملية تقييم القيمة الإيجارية بقدر يراعي دخل أصحاب المعاشات أو بنسبة زيادة سنوية معقولة .

يقول محمد محي الدين من المتضررين إن هذه المساكن قديمة جدا هي بقايا المستعمرات التي بناها الاحتلال الفرنسي منذ 1897 وليس بها أي خدمات من المرفق أو مستشفيات و مدارس لذلك لجأ السكان إلي تطويرها بأنفسهم وإعادة بنائها مرة أخري لتلاءم العيش فيها منذ أجيال مضت نعيش فيها حاليا مع أبنائنا وأحفادنا وليس لنا سكن بديل.

وأضاف محي أن وزارة الري تقاعست منذ خروجهم علي المعاش في منحهم حقوقهم المادية وتركتهم يعيشون في هذه المنازل بمقابل انتفاع بعد خروجهم علي المعاش.. لكنها تطالبهم حاليا بالخروج منها او دفع مبالغ لا طاقة لهم بها والتي أقرتها اللجنة في عملية التقييم منذ شهر سبتمبر الماضى.