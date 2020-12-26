150 % زيادة فى رسوم كتابة استمارات الإعدادية والثانوية

يواصل طلاب الشهادة الاعدادية تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحان اتمام شهادة التعليم الاساسي حتى يوم 26 ديسمبر من الشهر الجارى.

وعبر عدد من اولياء الامور عن استيائهم الشديد من زيادة رسوم استمارات الشهادتين الاعدادية والثانوية، بشكل يفوق الضعف، حيث بلغت قيمه الرسوم 150 جنيها للشهادة الاعدادية ،بعدما كانت50جنيها العام الماضي، ومبلغ 202 جنيه رسوم استمارة شهادة الثانوية العامة لاول مره فيما يكون سعر المرة الثانية 402 جنيه، كذلك بلغت رسوم استمارة امتحانات الدبلومات الفنية 200 جنيه لأول 3 مرات، أما المرة الرابعة فتكون الرسوم 300 جنيه ، الوضع الذى اثار غضب اولياء الامور مستنكرين ارتفاع الاسعار فى ظل ظروف معيشية ومادية صعبة .

وقالت منال معبد ، ولية امر وعضو مجلس امناء بمدرسة احمد ابراهيم غريب بالمعصرة، ان رسوم دخول الطلاب للامتحانات اخر العام تعد تعجيزية ولا يستطيع الكثير من الاسر سدادها الوضع الذى يؤدى بذاته الى تسرب العديد من الطلاب من التعليم.

واضافت ان ولى الامر اصبح مضطرا لدفع الرسوم لحصول الطالب على رقم الجلوس الخاص به كى يتمكن من دخول الامتحان ، مطالبة بمراعاة الظروف المادية للاسر خاصة الذين يلتحقون اولادهم بالمدارس الحكومية وتخفيض هذه الرسوم خاصة انه لايوحد مبرر لزيادتها للضعف.