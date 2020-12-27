هيئة الكتاب تشارك بمعرض الكتاب بنادى مستشارى النيابة الإدارية

تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض الكتاب بمقر نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة، الذى تم افتتاحه اليوم بحضور د. هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب

والدكتور أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة ، ومحمد الفقي رئيس الإدارة المركزية للتسويق بالهيئة ،المستشار عبدالله قنديل رئيس مجلس إدارة النادي والمستشار الشافعي صالح سكرتير عام النادي والمستشار معتز الهلالي رئيس اللجنة العلمية والثقافية والمستشار خالد سرور نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير نيابة الثقافة.

يستمر المعرض حتى 10 يناير 2021 ، ويضم أحدث إصدارات هيئة الكتاب فى مختلف المجالات والسلاسل التى تصدرها الهيئة بالإضافة إلى أحدث إصدارات مشروع مكتبة الأسرة.