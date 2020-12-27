مناقشة إطلاق حملة ترويجية دولية لمصرفى اجتماع وزير السياحة والآثار 

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً في إطار استعداد وزارة السياحة والآثار لإعداد استراتيجية ترويجية وتسويقية وإعلامية متكاملة وإطلاق حملة دولية للترويج للسياحة المصرية في الخارج.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، والرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقيادات من الوزارة، بالإضافة إلى مستشار الوزير للتسويق والدراسات الاستراتيجية.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة الخطوات التنفيذية للبدء في إعداد الحملة الترويجية الدولية لمصر بالخارج، واستراتيجية استهداف الأسواق والسائحين من مختلف الأسواق وخاصة الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر. ودراسة المراحل النهائية من تعاقد الاتحاد المصري للغرف السياحية مع شركة دولية، وحيث سبق وأن قامت الوزارة بدراسة مماثلة عام 2009

كما تم الاتفاق على اختيار شركة دولية كبرى لوضع استراتيجية اعلامية وترويجية وتسويقية للدولة لوضع الأسس العلمية السليمة لإعداد هذه الحملة الترويجية التي من شأنها الترويج للمقاصد السياحية المصرية والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 سنوات.