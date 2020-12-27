جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى مواجهة جائحة كورونا

قامت وزارة التضامن الاجتماعى بعدد من التدخلات لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى موجته الأولى منذ بداية الأزمة ،حيث سخرت الوزارة كافة جهودها لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى خدماتها الموجهة للمستشفيات، وقدمت العديد من التسهيلات، للمواطنين،حيث قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء قاعدة بيانات موحدة لتسجيل جهود الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية ، وتسجيل بيانات المستفيدين من هذه الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، حيث تنوعت التدخلات بين خدمات موجهة للأسر ، وخدمات موجهة للمستشفيات والأطقم الطبية ، وخدمات موجهة للمجتمعات المحلية ، وبلغ إجمالي عدد الخدمات التي تم تقديمها 20 مليون خدمة ، بتكلفة إجمالية تزيد على 1,7 مليار جنيه ، لعدد مستفيدين 63,984,243 فرد ، وذلك على النحو التالي :

المساعدات الموجهة للأسر

بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها للأسر 13 مليون خدمة بإجمالي تكلفة بلغت 1.5 مليار جنيه ، شملت توزيع عدد 5.4 مليون كرتونة مواد غذائية جافة، بتكلفة بلغت 680 مليون جنيه ، وتقديم مساعدات مالية لعدد 527,396 أسرة ، بقيمة 474 مليون جنيه ، كما تضمنت أيضا توزيع وجبات ساخنة ، بالإضافة إلى توزيع لحوم ، ومنظفات، ومواد مطهرة ومعقمة ، ومستلزمات وقاية شخصية ، وأدوية مسنين ( ضغط – سكر – قلب – ربو.. ) ، وملابس ومفروشات ( ملايات – فوط – مراتب – مخدات- بطاطين ) ودعم تقاوي / مبيدات زراعية – توصيل الخدمات للمستحقين ، وتسديد ديون غارمات ، وفرص عمل ، وتوصيل خدمات لمنازل المسنين أو المرضى .

الخدمات الموجهة للمستشفيات

بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها للمستشفيات والأطقم الطبية 7 ملايين خدمة ، بتكلفة إجمالية بلغت 222 مليون جنيه ، وتضمنت هذه الخدمات توزيع مستلزمات وقاية شخصية بعدد 6,8 مليون أداة وقاية ، بتكلفة بلغت 65 مليون جنيه ، وتوزيع أجهزة طبية بعدد 1,082 جهاز، بتكلفة بلغت 61 مليون جنيه ، وغير ذلك من الخدمات التي شملت توزيع عدد 70 جهاز تنفس صناعي ، وصيانة عدد 84 جهاز آخر للتنفس الصناعي ، وتوزيع أكثر من 41 ألف وجبة ساخنة ، وأكثر من 47 ألف كرتونة مواد غذائية للمرضى والعاملين بالمستشفيات ، فضلا عن تجهيز المدن الجامعية ومراكز الشباب التي تم استخدامها لاستقبال حالات فيروس كورونا ( وجبات – مفروشات – مستلزمات ) طوال فترة العزل الطبي .

الخدمات الموجهة للمجتمعات

بلغ عدد الخدمات التي تم تقديمها للمجتمعات المحلية 104,723 خدمة ، بتكلفة إجمالية بلغت 16,075,611 جنيها ، تضمنت هذه الخدمات تنظيم عدد 100.015 ندوة توعية ، بتكلفة بلغت 8,779,762 جنيها ، وتعقيم وتطهير عدد 3,147 مكان وموقف مواصلات وشوارع رئيسية ، بتكلفة بلغت 5,806,349 جنيها ، إلى جانب تنظيم عدد 1,561 طابور صرف معاشات ، بتكلفة بلغت 1,489,500 جنيها .

برنامج الدعم النقدى ( تكافل وكرامة )

شهد برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة خلال مواجهة فيروس كورونا عددًا من الإجراءات منها إضافة حوالي 411,000 أسرة لبرنامج تكافل وكرامة : 58٪ من الإناث ، 68٪ يعيشون في المناطق الريفية ، 13٪ من كبار السن ، 45٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة، 9٪ من الأسر التي تعيلها إناث، 1٪ أيتام ، و31٪ أسر فقيرة لديها أطفال في سن التعليم .

كما تم إطلاق البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الكترونياً https://tk.moss.gov.eg، وإطلاق بوابة إلكترونية لتسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في عمل كشف وظيفي للحصول على بطاقة خدمات متكاملة .

قطاع الشئون الاجتماعية

تم تطهير وتعقيم مبني الوزارة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع تنفيذاً لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وايقاف العمل بأجهزة البصمة الالكترونية بكافة قطاعات الوزارة والاكتفاء بالتوقيع في سجلات الحضور والانصراف الورقية،كما تم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن تخفيض عدد العاملين بالوزاة وكافة قطاعتها بما لا يعطل العمل.

كما تم تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لمواجهة التداعيات المحتملة لفيروس كورونا وكذلك متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة الصحة والسكان في هذا الشأن، بالإضافة إلى شراء عدد 4 كاشف حراري للكشف علي العاملين بالوزارة والمترددين عليها، وتعزيز سبل إستخدام التكنولوجيا كبديل للإجتماعات،وتنفيذ حملات توعية ضد فيروس كورونا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

مؤسسات الرعاية الاجتماعية

وشهدت مؤسسات الرعاية الاجتماعية تعقيم وتطهير كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر بما يضمن سلامة النزلاء المودعين بها ، وتوفير مستلزمات التطهير والوقاية وكاشفات حرارية لتلك المؤسسات ، وتنفيذ حملات توعية بأهمية النظافة الشخصية واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم والوقاية والتوعية بمخاطر ڤيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتقال العدوى وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، كما تم منع إقامة أية احتفالات بدور الرعاية الاجتماعية ومنع