محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل 

بالصور ..”الأهالي” تنشر قرارات المكتب السياسي لحزب التجمع :تشكيل…

أصدر حزب التجمع البيان التالي :"في اجتماعه صباح السبت 26 ديسمبر 2020، استقبل المكتب السياسي لحزب التجمع نوابه…