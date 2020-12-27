لجنة التحكيم بنقابة الصحفيين تقرر منح الزميلة نسمة تليمة الجائزة الأولى في الحوار الصحفي

قررت لجنة التحكيم بنقابة الصحفيين منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزميلة نسمة تليمة عن عمل “بعد فترة طويلة من الصمت..الكاتب وحيد حامد في حوار لـ “الأهالي”، والزميل خالد الشامي عن”حوارات مع مرشحي الرئاسة في الجزائر بما فيهم الرئيس الفائز عبدالمجيد تبون” -جريدة المصري اليوم.

وأعلنت نقابة الصحفيين نتيجة مسابقة جوائز الصحافة المصرية 2020 للأعمال الصحفية المنشورة عام 2019، وأسماء الفائزين في المسابقة بعد اجتماعها مع لجان تحكيم المسابقة برئاسة محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية والمشرف العام على المسابقة، وعرضت اللجان نتيجة كل فرع من فروع المسابقة وحيثيات اختيارها وتم اعتمادها وجاءت النتيجة كما يلي:-

مسابقة جوائز الصحافة المصرية

أولاً:- الجوائز العامة

1-: جائزة الإخراج:-

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل محمد عطية، عن إخراج ملحق بعنوان واحة المسائي الأسبوعي- جريدة الأهرام المسائي – مؤسسة الأهرام.

– قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة الثانية.

2-جائزة الكاريكاتير:-

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل فوزي مرسي ، عن كاريكاتير الفيس بوك وكاريكاتير القمامة- جريدة الأهرام- مؤسسة الأهرام.

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل أنس الديب عن ملف بعنوان: الإرهاب والقضية الفلسطينية وملف آخر بعنوان الاحتكار.. الرسومات- جريدة البوابة نيوز.

3- جائزة التحقيق الصحفي:-

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزميل أحمد شوقي العطار عن تحقيق استقصائي يكشف الأهرامات وأبو الهول فى خطر: الصرف تحت هضبة الهرم” – مجلة روزاليوسف.

والزميلين هدى زكريا وأحمد جمال الدين عن تحقيق “أوجاع أصحاب الجسد الزجاجي على مائدة الروتين”، اليوم السابع ترصد معاناة مرضى”الهيموفيليا” – جريدة اليوم السابع.

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفةبين الزميلة ولاء نبيل عن “تحقيق تفاصيل المعاناة داخل وحدات الأطفال للصحة النفسية” – جريدة المصري اليوم، والزميل محمود الشال عن تحقيق استقصائي بعنوان “خانة الديانة.. إسلام الأزواج يحرم أمهات مسيحيات من حضانة الأطفال” – موقع القاهرة 24.

4-جائزة الحملات الصحفية :-

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل محمد أسعد، عن حملة “حول مخالفات طفايات الحريق” – جريدة صوت الأمة.

-الجائزة الثانية للزميل أشرف أمين عن تحقيق استقصائي وحملة تكشف الاستيلاء على بحيرة إدكو – جريدة اليوم السابع.

5- جائزة الحوار الصحفي:-

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزميلة نسمة تليمة عن عمل “بعد فترة طويلة من الصمت..الكاتب وحيد حامد في حوار لـ “الأهالي”، والزميل خالد الشامي عن”حوارات مع مرشحي الرئاسة في الجزائر بما فيهم الرئيس الفائز عبدالمجيد تبون” -جريدة المصري اليوم.

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة سها سعيد عن سلسة حوارات مع رواد ونجوم ماسبيرو لتوثيق مشوارهم الإعلامي – مجلة الاذاعة والتليفزيون، والزميل حمدين حجاج عن سلسلة حوارات بعنوان “أعيان مصر” جريدة الدستور.

6- جائزة التغطية الخارجية:-

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل محمدحميد عن ملف عن حروب الغاز.. الطريق إلى روما يمر عبر القاهرة:كيف تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة؟ موقع المنصة.

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلة آمال رتيب عن سلسلة موضوعات عن “ثورة السودان -جريدة المشهد، والزميل محمد أحمد طنطاوي عن ملف الطريق إلى الضبعة يبدأ من “لينينجراد” – جريدة اليوم السابع.

7- جائزة الصحافة الاقتصادية:-

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميلة منة عبدالرازق عن تحقيق.. “سعر وهمي.. كيف تخسر مصر المليارات سنوياً جراء تزوير الفواتير الصيني؟ – موقع مصراوي.

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة سحر المليجي والزميلة الراحلة غادة محمد الشريف عن تحقيق “ماس مصر” خارج الخدمة – المصري اليوم

8-جائزة الصحافة الرياضية:-

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل د. مدحت رشدي، عن حملة “كشف الملف الأسود للجبلاية” – جريدة أخبار الحوادث- مؤسسة أخبار اليوم.

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل عاطف عبدالواحد، عن ملف “لعبة انتخابات اتحاد الكرة” – مجلة الأهرام الرياضي- مؤسسة الأهرام.

9-جائزة الصحافة الثقافية:-

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل حسن عبدالموجود عن عمل “انفراد مكتب إبراهيم أصلان في التلغراف”، – مجلة أخبار الأدب- مؤسسة أخبار اليوم.

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل أحمد عاطف، عن عمل “صابر زرد.. الشاعر المنسي”، – جريدة الوطن.

10-جائزة الصحافة الفنية:-

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل وليد فاروق محمد، عن سلسلة موضوعات بعنوان “أبيض وأسود” – مجلة الشباب- مؤسسة الأهرام .

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل خليل زيدان، عن عمل ” بعد 58 عاماً من الصمت … عازف التشيللو مجدى فؤاد:هذه أسرار مملكة أم كلثوم”، – مجلة الكواكب – مؤسسة دار الهلال.

11-جائزة التصوير الصحفي

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة

12- صحافة الفيديو:-

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل إبراهيم الطيب، عن عمل “قرار عبور” – موقع المصري اليوم.

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميلين محمد فاروق صالح ومحمد سعيد الشماع، عن عمل بعنوان “الكولدير سبيل إلى الموت” – موقع جريدة الوطن، والزميلين محمد نبيل وعز الدين وهدان عن عمل “الأمومة كلها عادل”- موقع جريدة الوطن.

ثانياً : الجوائز الخاصة

1-جائزة الشهيد (للتغطية الميدانية للأحداث الخطيرة):

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

2- جائزة إحسان عبد القدوس في السبق الصحفي:-

قررت اللجنة منح الجائزة للزميل إبراهيم السخاوي، عن حوار مع الرئيس البرازيلي الأسبق لولا داسيلفا في أول حوار لصحيفة عربية عقب خروجه من السجن -جريدة الأهرام- مؤسسة الأهرام.

3- جائزة أحمد رجب في الكتابة الساخرة :-

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

4- جائزة سعيد سنبل في المقال الاقتصادي:-

قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة ميرفانا ماهر، عن مقال “مستقبلنا مع صوفيا” وسلسلة مقالات بعنوان “عصر الذكاء” – مجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف .

5-:- جائزة مجدى مهنا في العمود الصحفي:

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل إبراهيم رمضان ، عن عمود “سحرة القرن” وعمود “سارق النوم” – جريدة روزاليوسف.

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميل محمد توفيق “مقال رسالة إلى قاريء مجهول ..الصحافة فين” – جريدة الطريق .

6-جائزة محمد عيسى الشرقاوي في التغطية الخارجية :-

– قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى مناصفة بين الزميلة زينب عبداللاه عن ملف بعنوان “جعلوني لاجئاً” جريدة اليوم السابع، و الزميل محمد علي حسن عن عمل “الوطن تفتش في دفتر أهوال أكثر الحروب دماراً في تاريخ البشرية – جريدة الوطن.

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية للزميلة ماجي حامدعن ملف بعنوان “فلسطين” -مجلة صباح الخير- مؤسسة روزاليوسف.

7-جائزة سمير عبدالقادر في الصحافة الاقتصادية :-

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل أحمد صبحي عن موضوع “شركات التول.. فقاعة صناعة الدواء في مصر” – جريدة التحرير.

8- جائزة حسين عبدالرازق فى الصحافة الاستقصائية :-

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

9-جائزة مصطفى شردي في المقال السياسي:-

قررت لجنة التحكيم حجب الجائزة.

10-جائزة منير كنعان للابداع الفني:-

1-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلة أماني زهران عن عمل “الجرح الكبير – راية في الأفق”- جريدة الأهرام.

11- جائزة صبرى غنيم فى القصة الانسانية :-

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميلين أحمد الليثي ومها صلاح الدين عن ملف “أوطان في القاهرة… هموم متعددة الجنسيات” – موقع مصراوي.

12- جائزة صحافة المرأة

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة للزميل إسلام دياب عن موضوع “أوجاع من دفتر أحوال محكمة الأسرة…أجنبيات في انتظار تنفيذ أحكام الحضانة” – جريدة الأخبار – مؤسسة أخبار اليوم .

13- جائزة صحافة البيئة:

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الأولى للزميل خالد عبدالرسول عن تحقيق”العمارة الخضراء.. مع الحياة ضد الحديد المسلح” وتحقيق” اختفاء الأحزمة الشجرية فى زايد وأكتوبر يهدد التوازن البيئي” -جريدة الوطن.

-قررت لجنة التحكيم منح الجائزة الثانية مناصفة بين الزميل خالد مبارك “رحلة الهبوط إلى كهف “سنور بالصحراء الغربية” -جريدة الأهرام والزميلين/ ماركو عادل ومخلص عبدالحي تحقيق ” مصر تدخل دائرة العالمية في الاستفادة من مخلفاتها …الصرف الصحي ثروة ” – جريدة الأخبار.

-جائزة خاصة

-كما قرر مجلس النقابة منح جائزة استثنائية للزميلة أسماءخليل بجريدة البوابة نيوز.. عن موضوع “البوابة داخل مستشفى الحجر الصحي بالاسماعيلية قصص وحكايات لأول مرة”.