“إنتغرال” تعقد شراكة استراتيجية مع «اورنچ» و«تي باي موبايل» في مصر

أعلنت إنتغرال، المزوّد الرائد لمنصّات البث الترفيهي الرقمي عبر الإنترنت (OTT) في منطقة الشرق الأوسط، عن عقدها شراكة استراتيجية مع « اورنچ »، أسرع شبكة في مصر، والتي ستتيح خدمة البث لمنصة «جوّيTV» إلى عملاء اورنچ في مصر كافة. ويأتي هذا التوسع لإنتغرال في السوق المصري، استكمالاً للشراكة التي عقدتها مع شركة «تي باي موبايل»، المتخصصة في مجال الدفع الإلكتروني، والتي توفر حلولاً متنوعة للدفع الإلكتروني للاشتراك في منصات البث الترفيهي الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وتتوفر نسخة تجريبية من تطبيق «جوّيTV» حصرياً لمشتركي اورنچ مدتها 30 يوماً، حيث يمكنهم من خلالها مشاهدة عروض التلفزيون الخطيlinear TV) ) والفيديو حسب الطلبSVOD) )، اللذين يقدمان عددًا كبيراً من المحتوى المنوّع ما بين المسلسلات والأفلام الغربية والعربية والخليجية والأفلام الوثائقية، وعروض اللايف ستايل، بالإضافة إلى محتوى للأطفال.

ويتمكن المشتركون أيضاً من مشاهدة أكثر من 50 قناة مجانية ومشفرة تلبي أذواق وتفضيلات جميع أفراد العائلة، مثل روتانا، أم بي سي، ناشيونال جيوغرافيك، فوكس إتش دي. علاوة على ذلك، تضم مكتبة «جوّيTV» للفيديوهات الشاملة حسب الطلبVOD)) أفلام «جوّيTV» الحصرية والإنتاجات الأصلية، إضافة إلى أحدث الأفلام المصرية. كما يقدم التطبيق محتوى منوعاً من أفضل مزودي المحتوى العالميين مثل Fox+ و StarzPlay و Cartoon Network و Wide Khaliji وغيرها الكثير.

أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إنتغرال ماركوس غولدر: «تمثل هذه الشراكة إنجازاً جديداً يضاف إلى إنجازات إنتغرال العديدة في الآونة الأخيرة. وإنه لمن دواعي سرورنا أن ندخل السوق المصري من خلال تعاون مثمر مع العديد من مقدمي الخدمات العريقين في السوق بينهم شركة اورنج التي تعد أسرع شبكة إنترنت في المنطقة». وأكد أن «هذه الخطوة تعتبر فرصة ذهبية لمنصة «جوّيTV» للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

أكد أحمد العبد نائب الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في اورنچ مصر: «نحرص على توفير تجربة فريدة لعملائنا في كل وقت، لا سيما من خلال توسيع مكتبة المحتوى الرقمي الخاصة بالشركة، وتقديم المزيد من المحتوى المميز الذي يعزز العلاقة بين الشركة وعملائها ويثري تجربتهم اليومية». وأضاف: «نتيجة هذه الشراكة مع إنتغرال، ستوفر اورنچ لعملائها إمكانية الوصول إلى 25,000 محتوى يغطي كل أذواقهم الترفيهية ويغني تجربتهم في هذا العالم المشوّق”. وأكد أن «الرقمنة هي المعيار الأساسي في الوقت الراهن، لذلك يعتبر التعاون مع أحد مزودي المحتوى الرائدين في المنطقة خطوة مهمة لتطوير استراتيجية المحتوى في اورنچ».

للاشتراك في منصّة “جويTV”، يمكن لمستخدمي اورنج زيارة الموقع الإلكتروني التالي: www.jawwy.tv، أو إرسال رسالة نصية قصيرة بكلمة SUB JM إلى 5030.