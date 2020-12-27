“بنية” ترعى مبادرة تحدى إفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

بعد النجاح المبهر الذى حققه تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، والذى بدأ منذ عامين فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، انطلقت رسميا فعاليات تحدى أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى برعاية شركة “بنية”.

وتحدى إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى هو برنامج لبناء وتبنى قدرات طلاب المراحل الثانوية والجامعية والأعمال الناشئة من ذوى الأفكار المبدعة، وذلك فى مجالات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى وغيرها من المجالات ذات الصلة.

هذا التحدى ليس مجرد منافسة، بل هو حركة من حركات التحول الرقمي. والهدف منه إعداد كوادر مؤهلة فى المجال التقني، ولهذا، فإن البرنامج يوفر للمشاركين فيه التدريب وورش العمل، كما يقدم لهم كل ما يحتاجونه من دعم.

وبعد أن يتلقى المشاركون التدريب، سيتنافسون فى النهائيات المحلية، وبعد ذلك، سيتأهل الفائزون من كل دولة لدخول النهائيات الإقليمية، والتى تعقد سنويًا فى دبي، فى ديسمبر، كجزء من أنشطة مؤتمر IEEE الدولى للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء.

أعلن آندى تشن، رئيس IEEE TEMS:”نركز فى TEMS على الأشخاص، وشعارنا الجماعى هو: “قادة يعملون على إتاحة المنتجات/الخدمات باستمرار”. وإلى جانب التكنولوجيا، فنحن بحاجة إلى مواهب متفردة للإبداع وريادة الأعمال، وهو ما يعتبر مهمًا لخلق منتجات وخدمات تؤثر فى المجتمع. إن تحدى إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى مصمم لتشجيع المواهب الشابة على مواجهة التحديات التى من شأنها أن تؤثر فى البشرية بأسرها، وهو ما يتخذه مجتمع IEEE شعارًا له كذلك. نحن لا ننظم التحدى فحسب، بل نوفر للشباب كل ما يلزمهم من معارف ورؤى فى مجال التكنولوجيا أيضًا، وذلك من خلال “المركز المعرفى لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي” الخاص بنا”.

قام مجتمع IEEE TEMS بإطلاق تحدى العرب لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين فى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومنهم: أكاديمية البحث العلمى فى مصر وعمان، وفروع IEEE فى كل من المغرب ومصر والأردن والإمارات، بالإضافة إلى وزارات الاتصالات فى تونس ومصر وفلسطين وعمان والإمارات، وغيرهم من الشركات الداعمة للإبداع والتكنولوجيا، مثل: Ideaspace و Global Innovation and Entrepreneurship و Intel و Amazon و Here… إلخ.

انطلق تحدى أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى هذا الأسبوع خلال الحفل الختامى لمؤتمر IEEE الدولى للذكاء الاصطناعى وإنترنت الأشياء 2020، وتلقى دعمًا شديدًا من جانب شركتى WAKANDAI Ventures وBenya. وقد صرح المهندس أحمد البحيري، مؤسس شركة WAKANDAI Ventures أن: ” WAKANDAI ملتزمة بتوفير حلول وتطبيقات خاصة بإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى للمجتمعات الإفريقية. ويسعدنا أن نعلن انطلاق تحدى أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى الذى تدعمه منظمة IEEE TEMS، برعاية مجموعة “Benya” الإفريقية البارزة فى مجال التحول الرقمي. وكذلك، يصرح أحمد مكي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لشركة Benya ، قائلاً: “شركة Benya Ventures، التى هى بمثابة اليد اليمنى ل Benya التى تحفز الأعمال الناشئة وتتبنى التكنولوجيا وتقدم التمويل بإخلاص، تفتخر بكون تحدى أفريقيا لإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعى تحت رعايتها. إن شركة Benya تتعهد بتمكين التحول الرقمى فى الدول الإفريقية وتوحيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رقميا”.