بالصور ..”الأهالي” تنشر قرارات المكتب السياسي لحزب التجمع :تشكيل الهيئة البرلمانية للحزب ..وعرض ملامح المعركة الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب

أصدر حزب التجمع البيان التالي :”في اجتماعه صباح السبت 26 ديسمبر 2020، استقبل المكتب السياسي لحزب التجمع نوابه العشرة في البرلمان بغرفتيه، مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث بدأ الاجتماع بتهنئتهم بدخول البرلمان وتمثيل الشعب في برلمان 2021.

كما وجه المكتب السياسي التحية لكل الزملاء مرشحي التجمع على القائمة والفردي، والفرق والحملات الانتخابية الداعمة لهم، لما بذلوه من جهد سياسي وجماهيري متميز في المعركة الانتخابية.

وناقش الاجتماع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ تقريراً جماهيرياً حول الانتخابات البرلمانية 2020، وعدداً من القضايا التنظيمية والموقف السياسي.

واتخذ المكتب السياسي عدة قرارات تخص الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، من أهمها تشكيل الهيئة البرلمانية للحزب، واختيار النائب سيد عبد العال رئيس الحزب رئيساً للهيئة البرلمانية للتجمع في مجلس الشيوخ، واختيار النائب عاطف مغاوري نائب رئيس الحزب رئيساً للهيئة البرلمانية للتجمع في مجلس النواب، وتشكيل لجنة داعمة للهيئة البرلمانية من عدد من الخبراء في مجالات مختلفة من داخل الحزب ومن أصدقائه لتقديم الدعم الفني والنوعي للنواب في المجالات المختلفة.

*متابعة القرارات

واتخذ المكتب السياسي قراراً بتكليف المجلس الرئاسي للحزب بمتابعة وتنفيذ القرارات التي صدرت عنه، ومتابعة التوجهات التنظيمية والسياسية والجماهيرية التي ناقشها المكتب السياسي.

وتطرق الاجتماع لمهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، الذي أقامه التجمع في الفترة من الإثنين 21 ديسمبر حتى الخميس 24 ديسمبر، حيث أشاد الاجتماع بالمهرجان تنظيماً وإدارة وإبداعاً، وقرر المكتب السياسي تقديم رسالة تحية وتقدير للقائمين على المهرجان وعلى رأسهم الدكتور طوني نبيه مدير المهرجان.

*تقرير سياسي

وكان المكتب السياسي قد ناقش الموقف السياسي، وتقرير جماهيري حول الانتخابات البرلمانية، حيث عرض هاني الحسيني أمين اللجنة السياسية لعدد من الموضوعات السياسية مقترحاً أن يتضمنها تقرير سياسي يتم إعداده للعرض على اجتماع الأمانة العامة القادم من بينها، مسلسل التطبيع مع العدو الصهيوني، وبيان البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر، والأوضاع الصحية، وأضاف الاجتماع لهذه القضايا موضوع المياه وسد النهضة وأوضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعديد من القضايا التي يجب أن يتضمنها التقرير.

كما عرض عبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد للتدريب والتثقيف ملامح المعركة الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب، وملامح البرلمان الجديد ومكوناته، وعرض المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد للعمل الجماهيري لأهم القضايا التي تضمنها التقرير الجماهيري حول الانتخابات البرلمانية 2020.

*الحصاد الحزبي

وكان التقرير الانتخابي قد تعرض لكل من المشهد الانتخابي الداخلي والحصاد الحزبي، النيابي والجماهيري والحصاد التنظيمي بالمخافظات، وتعرص للمشهد الانتخابي العام، كما تعرض لما كشف عنه هذا المشهد من هيمنة العلاقات التقليدية القبلية والعائلية والجهوية فضلاً عن المال الانتخابي على العملية الانتخابية، وما كشفت عنه الانتخابات من استمرار ضعف الحياة السياسية وضعف عمليات اختيار الناخبين على أساس سياسي أو على أساس البرنامج الانتخابي.

وطرح التقرير السياسي في نهايته ضرورة طرح مشروع سياسي جديد، يعالج ضعف الحياة السياسية، عن طريق إعادة الاعتبار للتعددية الحزبية والحوار السياسي ، بما يتطلبه ذلك من دعم للحياة الحزبية، ومن مشروع إعلامي جديد يعالج أوضاع الفوضى الإعلامية والصوت الواحد، في إطار من دعم الحوار الوطني، وبما يتطلبه ذلك من ضرورة طرح مشروع ثقافي جديد يؤكد على ثقافة الحوار والمواطنة، ويطرح ثقافة العقلانية والتفكير العلمي في مواجهة ثقافة الفساد والطفيلية والطائفية السائدة.”