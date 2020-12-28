مينا كرم يكتب:كابوس 2020 الذي لم نستيقظ منه بعد !!

بقلم : مينا كرم

ووهان الصينية بدأت الوباء والعزل وانتهت باحتفالات صاخبة بلا كمامات او اجراءات احترازية في الوقت الذي يصرخ فيه العالم من ويلات الموجة الثانية والسلالات الجديدة التي تهدد اللقاحات التي بدأت تظهر وتلقي ببصيص من الامل بات مهددا مع رحيل احباب دون وداع يليق بهم وعبث متناهي يملأ المشهد العام فزعا وسخرية مريرة ومنظمة صحة عالمية فقدت مصداقيتها منذ ارتدائها كمامة صمت صينية..

سياسيا .. هو عام من المناوشات الدولية المتبادلة بين جميع الاطراف تبادلت فيه اجهزة المخابرات عمليات وضربات متبادلة دون الدخول في مواجهات مباشرة فصراع الولايات المتحدة وايران بداية العام دفعت ثمنه العراق وانتهي الامر عند ذلك الحد , والصراع المصري التركي في ليبيا وفي مقدمته حفتر والسراج انتهي عند الخطوط الحمراء التي وضعها كل طرف للاخر ولم يتجاوزاها , وملف سدالنهضة فشلت الولايات المتحدة في حله وجاء الفيضان ليعوض مصر عما احتجزته اثيوبيا والصراعات الداخلية في اثيوبيا انهكت اثيوبيا بما يكفي ويفيض وكان ختامه عبثيا ايضا بهزيمة مفاجئة لترامب علي يد بايدن علي ايدي الولايات المتأرجحة بين الديمقراطيين والجمهوريين واللوبي اليهودي الذي لم يكن ليدعم بايدن الا لو كان وعدهم بما يفوق الخدمات الاعجازية التي قدمها ترامب من نقل السفارة للقدس الي صفقة القرن وهضبة الجولان وسيل التطبيع الذي انتشر مع الدول العربية – رسميا وليس شعبيا – انتشار النار في الهشيم .

اقتصاديا … فأن تفشي فيروس كورونا في عامه الأول أوقف العجلة الاقتصادية العالمية عبر القارات والاقتصادات، فأربك الدول الغنية وأنهك الدول الفقيرة وكبدت العالم خسائر وصلت الي 12 تريليون دولار فيما تضررت قطاعات رئيسة بشدة، كقطاع السياحة والطيران التي أصبحت تواجه الإفلاس مع توقعات باستمرار الازمة الاقتصادية في مطلع 2021 وداخليا في مصر انخفض الاحتياطي النقدي في البنك المركزي من 45 مليار دولار الي 37 مليار دولار .

عالميا .. امريكا الجنوبية صمود ضد الغطرسة الامريكية وتحديات شديدة الصعوبة , فرنسا ازمات متتالية , السعودية تغلق الحرم المكي وبابا الفاتيكان يصلي وحيدا , دموع لبنان تغمر ميناء انفجارها وكانت تكفي لاطفاء حرائق غابات استراليا , اغتيال قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني امريكيا وتفجير طائرة اوكرانية ايرانيا كانت ابرز المشاهد .

محليا … انتهي موسم الانتخابات في مصر وسط عزوف الملايين من المصريين عن المشاركة فالمشاركة في الشوري بلغت 14 % فقط والشعب 29 % وتشكيل المجلسين خالي من اي معارضة تذكر ولازال البحث جاري عن نموذج وطني ديمقراطي حقيقي لهذا الوطن هالة زايد وزيرة صحة شجاعة حتي وإن شاب تجربتها بعض الاخطاء و الدكتور طارق شوقي وزير التعليم تجاربه ومحاولاته للتطوير جاءت في توقيت خاطئ يعزز من فرص عدم نجاحه ونتمني أن يهمس أحد في أذن النظام انه ليس بالطرق والكباري فقط تُبني الاوطان .

رياضيا … الزمالك بعدما حصد بطولتي سوبر في اسبوع عاد سريعا لموقعه المعتاد وانتهي نضاله الافريقي علي يد الاهلي النادي الذي يجيد كسب البطولات حتي وهو في أسوأ ظروفه , اجمل ما في عام 2020 نهاية رحلة بلطجة مرتضي منصور الذي اساء الي المنظومة الرياضية كلها التي انهكها التعصب والمصالح والكوميكسات الساخرة والبئية بين الجماهير , ورمضان صبحي ” مطلعش ابن النادي ولا حاجة ” , عالميا بايرن ميونخ فوق الجميع بحق وليفربول بطل انجلترا بعد غياب وميسي يعاني هو وبرشلونة وسط تخبط كتيبة زيدان في ريال مدريد .

فنيا .. مهرجانات السينما في مصر من الجونة الي القاهرة صارت مهرجانات ازياء وعرض مفاتن – تستحق العرض صراحة !! – وغابت السينما !!

يمكننا بضمير مستريح ان نلخص عام 2020 الذي يلفظ انفاسه الاخيرة مودعا رغم اثاره السلبية التي مازالت مستمرة معنا في مطلع العام الجديد ونقول انه عام الكورونا وكفي , وان نصف العام بانه عام التباعد الاجتماعي والانساني الجاف وإحداث فوضي في العالم اجمع مما أسفر عن أصابة ووفاة ملايين البشر وخلف دمار اقتصادي هائل ونكتفي بذلك . ولكن كانت هناك بعض الاحداث الثانوية بجوار الحدث الوبائي الجلل كان لا بأس من ان نعرج عليها قليلا في حصاد هذا العام .

لعل القادم اجمل … كل سنة والجميع بخير وسلام وصح وتقدم.