القوي العاملة: التفتيش على 211 منشأة صناعية بالوادي الجديد

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الوادي الجديد بتعيين 12 شاباً ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، من خلال شهادات القيد المرتدة ” كعب العمل” ، من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 120 من راغبى العمل ، وتوفير 4 فرصة عمل.

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت باستخراج 19 شهادة قياس مستوى مهارة ، ورخصة مزاولة مهنة لـ 19 عاملا ، أما في مجال علاقات العمل، فقد تلقت 4 شكاوى مطالب عمالية ، تم تسوية شكوي منها ، بالإضافة إلى 3 شكاوي ما زالت تحت البحث والدراسة .

ولفت الوزير إلي أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً قامت المديرية بصرف منحاً لتلك الفئة بلغت 35 ألف جنيه لـ 16 عاملاً من المسجلين بالإدارة.

وقال أحمد حسين طليب مدير المديرية – في تقريره للوزير عن ما تم انجازه خلال نوفمبر الماضي- إن المديرية قامت في مجال تفتيش العمل ، بالتفتيش على 211 منشأة ، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر مخالفات عمالية ، وعمل ندوتان توعية لشرح أحكام قانون العمل ، وتنظيم الأسرة ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 48 منشأة ، والقيام بحملة تفتيشية ، وعمل 10 قياسات ميدانية .

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التدريب المهني ، تم الانتهاء من تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بمركز تدريب مهني الخارجة ، وجاري تنفيذ دورة تدريبية على مهنة الكليم والسجاد اليدوى لـ 15 متدربة من الفتيات بقرية البشندى بمركز بلاط ، و البدء فى تنفيذ دورة تدريبية لـ 12 متدربة على مهنة التفصيل والخياطة بمركز موط ، وأخرى على مهنة كهربائي توصيلات من الذكور بمركز التدريب المهنى الخارجة ، وتم الانتهاء من دورة تدريبية لـ 10 متدربين على مهنة السباكة الصحية ، بالوحدة المتنقلة بقرى الأربعين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة ) “مهنتك مستقبلك ” التي تنفذها وزارة القوي العاملة ، وجاري تنفيذ دورة تدريبية لـ 10 متدربات من الفتيات على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة بقرى المنيرة.