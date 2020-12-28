تنظيم الملتقى الثالث لفناني وزارة السياحة والآثار

تنظم إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بمكتب وزير السياحة والآثار، اليوم، الملتقى الثالث لفناني وزارة السياحة والآثار تحت عنوان «الطب والشفاء والدواء عبر العصور» بمتحف المركبات الملكية ببولاق.

وقالت مدير عام الإدارة الدكتورة رشا كمال، إن فكرة الملتقى هذا العام وضعت تماشيا مع الظروف الراهنه التي يمر بها العالم، كي يتم تشجع الفنانين المشاركين على تقديم أعمال فنية عن تاريخ الأمراض والطب في مصر عبر العصور.

يشارك في هذا المعرض 31 فنان بعدد 45 عملا فنيا، يتنوع بين أعمال تشكيلية وفوتوغرافية، ونحت، وتصميمات ملابس، بالإضافة إلى وجود جانب نوعي يضم الطب الشعبي، والتحنيط.

وأضافت، أن افتتاح الملتقى سوف يكون قاصرا على العارضين فقط حرصاً من الإدارة لتطبيق كافة الضوابط الاحترازية والإجراءات الوقائية، على أن يتم استقبال الجمهور بدأً من اليوم التالي للافتتاح وحتى 7 يناير 2021م ، خلال مواعيد العمل الرسمية للمتحف، كما سيراعي عرض جميع الأعمال المشاركة على مواقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك ” للوصول لأكبر شريحة مجتمعية.

وذكرت المنسق العام للملتقى نجوى بكر، أن ضيف شرف الملتقى هذا العام الزميل أحمد نجيب السيد نائب المشرف على مدرسة الوعي الأثري للمكفوفين بالمتحف المصري، والذي يشارك بعمل تجميعي «اسمبلاج» عن جائحة كورونا ليخاطب من خلاله الجمهور من المبصرين والمكفوفين .

ومن المعروف، أن هذا الملتقى هو الثالث على التوالي، ويهدف إلى إلقاء الضوء على المبدعين من أبناء الوزارة وتشجيعهم على تقديم أعمال فنية مستلهمة من التراث والحضارة المصرية العظيمة.