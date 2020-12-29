نجح الإتحاد العام لنقابات عمال مصرتنسيقاً مع النقابة العامة للزراعة والري برئاسة محمد سالم مراد،في إحتواء أزمة عمال الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية “ريجوا” الذين إعتصموا بورشة الشركة بالمطرية،وإلتقى الامين العام للإتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد وهب الله ظهر أمس الإثنين مع العمال المطالبين بحقوقهم المالية،وبعض المستحقات الأخرى خاصة الذين خرجوا على المعاش،ولم يحصلوا على حقوقهم حتى الأن..وإستمع إلى مطالبهم المشروعة ،وتواصل مع رئيس مجلس إدارة “ريجوا” حسام المواردي،بهدف التفاوض حول حقوق العمال،والنهوض بالشركة الوطنية التابعة لوزارة الزراعة..

وجاء في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء عن مركز معلومات وإعلام الإتحاد العام لنقابات عمال مصر أن عملية التفاوض التي رصدها “المركز” بالصور والفيديوهات،أسفرت عن خطة لبدء صرف حقوق العمال المالية على فترات بدأت من أمس الإثنين بصرف شهر ونصف “10 و11″،على أن يتم صرف أشهر” 6 و7 و8 و9 “من صندوق طوارئ وزارة القوى العاملة ،حسب توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان في أقرب وقت.

وقال البيان أن محمد وهب الله طالب من رئيس اللجنة النقابية حسن زيدان ،واسماعيل المهدي عضو “اللجنة”،ومن متخصصين من داخل الشركة الذين شاركوا في عملية التفاوض،بسرعة تقديم رؤية عاجلة ليتم تقديمها لصناع القرار تتضمن طرق النهوض بالشركة وإستغلال اراضيها التي تقدر بمئات الملايين من الجنيهات،وهي عبارة عن 50 فداناً بـ 6 أكتوبر،وكذلك رؤية موجزة عن أوضاع الخمس شركات إستصلاح الاراضي المتبقية والمملوكة للدولة .

وأوضح محمد وهب الله بأن العمال أكدوا على مساندتهم للدولة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة ورفض كل محاولات نشر معلومات مغلوطة عن مطالبهم من جانب القنوات ووسائل الاعلام المغرضة و المعادية للدولة ،مؤكدين على انهم في الوقت الذي يطالبون فيه بحقوقهم والنهوض بالشركة يعلنون عن وقوفهم بجانب الدولة المصرية ،ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطة التنمية والنهوض بشركات قطاع الاعمال العام.

رئيس اللجنة النقابية بالشركة حسن زيدان تحدث بإسم العمال مطالباً صناع القرار بالانتظام في صرف رواتب العمال ،والنهوض بالشركة عن طريق إسناد عمليات جديدة لها ،ولباقي شركات إستصلاح الاراضي الخمسة ،وهي :”العامة لإستصلاح الأراضي،ووادي كوم أمبو ،والعقارية ،والعربية ،ومساهمة البحيرة ” موضحا أن تلك الشركات قامت منذ عام 1960 ،بتنفيذ مشروعات قومية في توشكي ،وشرق العوينات ،والفرافرة ،والوادي الجديد ،وغيرها ..كما طالب الشركة القابضة بسداد باقي مستحقات العاملين والخاصة بإتحاد العاملين المساهمين بالشركة طبقا للعقد المبرم بين الشركة القابضة للإستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوية”برئاسة طارق الشربيني ،واتحاد العاملين المساهمين بالشركة،والذي ينص على سداد مبلغ 25 مليون و264 الف جنيه للعمال قيمة الحصص الخاصة بهم.

وكان قد إعتصم عمال شركة “ريجوا” للأبحاث والمياه الجوفية،مطالبين بسرعة صرف مرتباتهم المتأخرة منذ 7 أشهر، وقالوا في “وقفتهم” أن عددهم 800 عامل، لم يصرفوا مستحقاتهم المالية منذ شهر يونيه حتى ديسمبر الجاري.