“أمهات مصر” يطالبن بوضع إمتحانات تراعي ظروف أبنائهن

طالبت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، مستشاري المواد بوضع امتحانات في الفصل الدراسي الأول تراعي الظروف التي مر بها الطلاب بداية من بدء الدراسة وحتي الآن.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن العام الدراسي الحالي إستثنائي بسبب جائحة كورونا، وإغلب الطلاب لم يذهبوا للمدرسة طوال أيام الأسبوع، حيث كانوا معتمدين في الدراسة جزء من المدرسة وجزء من المنصات التعليمية والأونلاين، وأغلبهم كان “تائهين” للتعرف علي المنصات وطريقه التعامل معها ومع الأونلاين.

وكان أولياء الأمور طالبوا مرارا وتكرارا الأيام الماضية، بجعل الوحدة الأخيرة للإطلاع فقط، للتسهيل عليهم ومراعاة ظروف أبنائهم، بالإضافة إلي امتحان المواد الغير مضافة للمجموع في المنزل بدلا من نزولهم إلي المدارس، في ظل زيادة أعداد إصابات كورونا، وتكملة باقي المناهج أونلاين لتقليل النزول و الإحتكاك.

وكانت وزارة التربية والتعليم أكدت على سرية الإمتحانات والانتهاء من المراجعة ومناهج الفصل الدراسى الأول، مع ضرورة تواجد الموجه المشرف بالإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات، وحظر عمل امتحانات موحدة، مضيفة أن لكل مدرسة امتحان مختلف بالنسبة لامتحانات صفوف النقل من الرابع حتى الثانى الإعدادى، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للامتحانات من 9 يناير حتى 4 فبراير المقبل، وعدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب – لمن يرغب فى ذلك – مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

وأوضح وزير التربية والتعليم استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.

وقالت وزير التربية والتعليم، إن تقييم الطلاب يكون طبقًا لمحتوى المقرر حتى نهاية الفصل الدراسى الأول كامًلا من خلال اختبار تحريرى وفق مواصفات الورقة الامتحانية المعدة لذلك سلفًا بلجان امتحانية مراقبة ومؤمنة، من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثانى الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المدرسة، والصف الثالث الإعدادى تُعقد الامتحانات على مستوى المديرية، وتعقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى إلكترونيًا حسب جدول سوف تعلنه الوزارة لاحقًا.