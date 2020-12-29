“اطمن انا جمبك” ..مبادرة لدعم مرضي كورونا

دشن ائتلاف اولياء امور مصر مبادرة (اطمن انا جنبك )لحث المجتمع المدني وخصوصا الابناء لتقديم الدعم لمرضي الكورونا واذا كان للكورونا جوانب سلبية كثير فانها فجرت روح التعاون والمسئوولية لدينا جميعا فمع تزاد اعدد الإصابات هذة الأيام يلزم ان نفكر بطريقة مساعدة من حولنا الذين يعانون من الإصابة فالحجر المنزلي لهم لا يحول بين قدرتنا علي مساعدتهم حتي يخرجوا من تلك الأزمة سواء مساعدة عينية او نفسية فقد تسبب وباء الكورونا في حالة من الرعب للمصابين خصوصا من ما هو منتشر من اخبار حول المرض والمضاعفات وحصد ارواح

واوضحت الحزاوي ان المبادرة جاءت في ضوء تزايد اعداد الإصابات في الموجة الثانية لفيروس كورونا وان المجتمع المدني يلزم ان يشارك ويفعل الكثير من المبادرات في الوقت الراهن لتخطي ازمة كورونا المستجد

ودعت الابناء ان يشاركوا في تلك المبادرة عن طريق التواصل مع أصحابهم المصابين بالكورونا وتوصيل وجبة الغذاء مع الحرص علي ان تكون مكوناتها صحية او الاتصال بهم لطمأنتهم وهناك وسائل كثير يمكن عمل تواصل اجتماعي الكتروني لرفع معنوياتهم والعمل على تخفيف قسوة الحجر من خلال التواصل بشتى طرق التواصل عن بعد ومؤانسة وحدتهم قدر المستطاع