موديلات تليفزيونات إل جى تمنح العملاء أفضل قيمة خلال حملة الترويج الخاصة بالعام الجديد

أزاحت شركة إل جى الرائدة فى صناعة تليفزيونات الـ OLED عالميا الستار اليوم عن حملتها الترويجية للعام الجديد والتى تمنح عملائها خصومات خاصة وعروض على الأجهزة الصوتية وتبدأ يوم 30 ديسمبر 2020 وحتى 9 فبراير 2021.

وستشمل الحملة شريحة كبيرة من شاشات إل جى التى تنتمى لطرازات UHD وهى UN7380 و UN7180 و UN8080 والتى سيحصل من يشتريها على جهاز صوتى مجانا بجانب خصم يصل إلى 6 %. وتتنوع أجهزة المسرح المنزلى الصوتية التى سيحصل عليها عملاء إل جى مجانا بين موديلات LHD427 و LHD677 بالإضافة إلى جهازRN5.

كما سيحظى عملاء إل جى بفرصة الحصول على جهاز المسرح المنزلى LK72B كهدية بجانب خصم يصل إلى 12 % عند شراء موديلات UN7240و UN7340و UN7440فيما سيحظى العملاء بفرصة الحصول على نظام صوتى لوحى مجانا من أنواع SN6Y و SNH5 و SL4 بجانب خصم يصل إلى 8 % عند شراء شاشات إل جى من فئة الـ Nanocell من طرازات Nano79 و Nano80 و Nano86 وأخيرا ستشتمل العروض خصم يصل إلى 7 % على الأجهزة الصوتية المحمولة التى تتنوع مابين PK5 و PL5 و PL7.

وتعد أهم العناصر الخمسة التى ستقدمها إل جى لعملائها هى التوافق مع تقنيات المستقبل، التناغم مع الأجهزة الأخرى، سهولة الإستخدام، الإعتمادية والخدمة عالية المستوى.

كما تمنح تشكيلة تليفزيونات إل جى للمستخدمين القدرة على إستشراف المستقبل من خلال الإستمتاع بتجربة أداء معالجات التعلم المتعمق التى تنتجها الشركة وتنتمى للجيل الثالث وهى من طرازات A7 و A9 الذكية بالإضافة إلى معالج رباعى النواة يعمل بتقنية الـ 4k وهو ما يساعد على منح المستخدم أروع تجربة مشاهدة وإستماع، هذا بجانب ميزة التحكم فى الإضاءة التى تعمل بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى والتى تستطيع ضبط الإضاءة بشكل تلقائى بناء على نوع وجودة صورة البرنامج المعروض بالشكل الذى يساعد على منح المستخدم أفضل صورة ممكنة.

وتتزود شاشات إل جى أيضا بقدرات الذكاء الإصطناعى مثل تحسين صورة الوجه والضبط الصوتى مدعمة بأنظمة Dolby Vision IQ و Dolby Atmos الجديدة ستقدم تشكيلة تليفزيونات إل جى للمستخدمين تجربة مشاهدة واستماع سينمائية مميزة.

وكجزء من توافقها مع الأجهزة الأخرى، تسهم تكنولوجيا إل جى للذكاء الإصطناعى فى تحويل التليفزيون إلى مركز يمكن للمستخدم وعبر لوحة الإعدادات بإصدار الأوامر الصوتية والتحكم فى أجهزته المنزلية العاملة بتقنية إنترنت الأشياء التى تعمل من خلال بصمته الصوتية. كما يمكن لأجهزة تليفزيون إل جى من خلال أنظمة أبل المنزلية ومساعد جوجل وأمازون أليكسا المدمجة فى جعل حياة المتسخدم أكثر يسرا وسهولة.

وتقدم أجهزة تليفزيون إل جى للمستخدمين أيضا مميزات سهلة الإستخدام مزودة بالعديد من الخصائص مثل أنظمة الذكاء الصناعى المنزلية، القدرة على فهم الأوامر الصادرة باللغة العامية المصرية بالإضافة إلى الولوج السهل إلى المحتوى العالى الجودة الذى توفره التطبيقات الشهيرة مثل: Apple TV و OSN و Netflix و WatchIT و Wavo.

كما تزود أجهزة تليفزيونات إل جى أيضا بخاصية Film Maker التى تضمن للمستخدمين مشاهدة محتواهم المفضل كما أراد من صنعه وذلك من خلال استخدام المعالج فى إيقاف تجانس الحركة تلقائيًا للحصول على تأثير الصورة المتحركة بشكل كامل.

وبالنسبة لمحبى الألعاب الإلكترونية، تعد طرازات تليفزيونات إل جى هى الأولى فى العالم التى زودت بتقنية NVIDIA G-SYNC والتى تمنح المستخدم خصائص رائعة فى مجال الألعاب الإلكترونية مثل: FreeSync و VRR و HDMI 2.1و HGIG، بجانب الإستجابة السريعة وخفض معدلات التأخر فى عرض المحتوى حيث ستمنح جميع هذه الخصائص المميزة محبى الألعاب الإلكترونية تجربة لا مثيل لها.

أما عن محبى الرياضة، فإن شاشات إل جى ستقدم لهم مجموعة من الخصائص الذكية التى سيقدرونها كخاصية التنبيهات الرياضية التى سترسل لهم تنبيه بنتائج فرقهم المفضلة قبل وخلال وبعد المباريات ويمكن للمستخدم إختيار حتى 20 فريقا، ومن خلال تقنية بلوتوث 5.0 سيتمكن المستخدم من الإستمتاع بإحساس متابعة مبارياته المفضلة من الإستاد.