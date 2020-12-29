الرئيس السيسى يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد صدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى والتى شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجارى وهم كل من عبير كمال بكر ابراهيم و شيرين محمد حسنين البسيونى .

كما شملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجارى فى وظيفة مستشار تجارى وهم كل من هيثم أحمد عبد الغنى ومحمد صلاح عبدالرحمن محمد و وائل محمد حسام الدين .

وقالت الوزيرة ان اعتماد السيد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليف يلقى مزيد من المسؤولية على عاتق اعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كافة دول العالم، لاسيما في ظل الدور المحورى الذى يلعبه التمثيل التجارى باعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية ، وأحد الركائز الاساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الاقليمى والدولى لتنمية الصادرات للاسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصرى .