استمرار عمليات تحسين متحف الحضاره

بدأت وزارة السياحة والآثار وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بإضافة لمسة جمالية على المدخل الرئيسي للمتحف قبيل افتتاحه، وذلك بالتعاون مع جامعة حلوان للاستفاده من القدرات الفنية والتعليمية لطلبة كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بالجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الطلاب قاموا بتجميل أحواض النباتات برسومات تعكس مظاهر الفن في العصور التاريخية المختلفة بمصر، بإلاضافة إلى تزيين المنطقه بتركيب بعض الأعمدة الرخامية بعد نحتها بنقوش أثرية، كما تم تصميم عدد من اللوحات التي توضح محتوى المتحف وما به من كنوز أثرية تعكس الحقب المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

جدير بالذكر أن المتحف القومي للحضارة المصرية يعتبر من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية وتتم بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصري العريق حيث يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر.

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