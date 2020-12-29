د. جودة عبدالخالق يكتب:كيف نبنى اقتصاداً قوياً؟

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كيف نبنى اقتصادا قويا؟ *بقلم د. جودة عبد الخالق

استهلال لا بد منه. معذرة أعزائى القراء لطول انقطاعى عن التواصل معكم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وكم كان ذلك صعبا على؛ لكنه أمر فرضه اعتلال صحتى. وأحمد الله أننى بدأت التعافى. صحيح أن المشوار مازال طويلا، لكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. فلنواصل السير. وكما يقول المثل: من سار على الدرب وصل.

مناسبة السؤال في العنوان ما رددته الحكومة من اخبار طيبة عن أداء الاقتصاد المصرى فى ظل جائحة كورونا وعن آفاقه المستقبلية ، نقلا عن التقارير الدولية واشادتها بما سمته الأداء المرموق. ولكن هذه النظرة فيها مبالغة و تنطوى على انتقائية. وهى باختصار تركز على النمو وتهمل التنمية. ولكن هذا النمو غير صحى. فهو مدفوع بزيادة الاستهلاك وليس بزيادة الاستثمار أو الصادرات. ويقابله مديونية مفرطة و تدهور فى أحوال الناس بسبب الغلاء والفقر وتوزيع الدخل. والحديث عن الآفاق الاقتصادية يستدعى استطلاع المستقبل الذى هو ابن الماضى والحاضر . وهذا يطرح أهمية القراءة المتمعنة للتاريخ واستخلاص دروسه.

ومنذ أيام، كان لى مشاركة في مؤتمر قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد طرحت فيها وجهة نظر مغايرة لتقييم الحكومة والمنظمات الدولية لأداء اقتصادنا وآفاقه المستقبلية تقوم على فهم التاريخ وتطبيق نظرية الأنساق. ونقطة الانطلاق هى أن الاقتصاد المصرى جزء من كل هو النسق المصرى، بما يشتمل عليه من سياسة واجتماع وثقافة. كما أن مصر هي جزء من المحيط القريب إقليميا ومن العالم على اتساعه. فهى، بحكم الموقع على خريطة العالم، نسق مفتوح، في تفاعل دائم مع محيطه أخذاً و عطاءً. وخلال ال36 قرنا الماضية (منذ رمسيس الثانى وحتى اليوم) أفرز التفاعل خريطة تتمدد وتنكمش فيما يشبه حركة آلة الأوكورديون وهى تخرج نغمات مُفرِحة أو مُحزِنة! و في المرحلة الحالية، فإن مصر تعيش فى نصف مساحتها في عهد رمسيس الثانى أو الخديو إسماعيل. ولهذه الحقيقة التاريخية مضمونها فيما يتصل بالدفاع الاستراتيجي عن موقع مصر ومفهوم الأمن القومى.

في هذا السياق نتساءل عن أفاق الاقتصاد المصرى في ضوء التطورات العالمية. من أهم هذه التطورات نجد الثورة الصناعية الرابعة و التحول الرقمى و/التغير المناخى وجائحة كورونا. ونضيف اليها في حالة مصر مشكلة المياه. ويلاحظ أن معظم هذه التطورات تتسم بالسرعة والفجائية، مما يستدعى التخطيط الديناميكى و بناء اقتصاد يجمع بين القوة و القدرة على التكيف. فمثلا، التطورات الهائلة في مجال المواد وتخليق مواد جديدة تنعكس على أسواق موارد معينة (النفط و الغاز، كما حدث للقطن والمطاط في الماضى) مثل الانهيار الذى حدث لسوق النفط منذ 2014. وبالتالي فإن الرهان على النفط والغاز كمسار مختار للنمو الاقتصادى ينطوى على مخاطر كبيرة.

وللتدليل على أهمية المرونة إلى جانب القوة نستدعى درسا من التاريخ الطبيعى، ويصلح في مجال الاجتماع البشرى. فاختفاء الديناصور قبل 66 مليون سنة نتيجة اصطدام كويكب أو نيزك بكوكب الأرض أطلق سحابة هائلة من الغبار الكثيف حجبت أشعة الشمس، مما أدى إلى تغير مناخى وبيئى مفاجئ لم يستطع الديناصور التكيف معه. و استمرت كائنات أخرى أقل حجما وقوة، ولكنها أكثر قدرة على التكيف. بالنسبة لاقتصادنا،هذا يوحى بعدة أمور. (1) إعادة تصور للتوازن الاقتصادى (من الاقتراض /الاستهلاك الى الادخار/الاستثمار). (2) وإعادة تصور للقطاعات القائدة (من السياحة /العقارات إلى الصناعة/ الزراعة). باختصار: من الاعتماد على الغير/الخارج الى الاعتماد على الذات، و من النشاط الريعى الى النشاط الانتاجى. (3) ضرورة الاهتمام بالكفاءة والعدالة كأهداف حاكمة للسياسات الاقتصادية (4) وفوق كل ذلك، القضاء على مشكلة الأمية. فبناء الدولة القوية يقوم على تنمية البشر وليس مجرد بناء الحجر.

حكمة اليوم: (للمتنبى)

أعيذها نظرات منك فاحصة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم.