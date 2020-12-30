بحضور معالى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية تكرم رئيسي شركتى السكر والصناعات التكاملية، ومطاحن جنوب القاهرة والجيزة السابقين

فى تقليد دأبت عليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحالية، تم تكريم كل من المحاسب محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، و اللواء تهامى عبد البارى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة.

وذلك بحضور كل من اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء مجدي الشاطر نائب رئيس مجلس الإدارة، واللواء شريف القليني نائب رئيس مجلس الإدارة، والسادة الأفاضل أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ولفيف من قيادات وزارة التموين والتجارة الداخلية، وعدد من قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك بعض رؤساء مجالس إدارات شركات السكر التابعة لوزارة التموين، كما شهدت مراسم التكريم حضور أيضاً السادة رؤساء الشركات الجدد.

وفى كلمته أشار الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى سعادته البالغه لما قدمه وبذله رؤساء الشركات السابقين من مجهودات وأعمال خلال الفترة السابقة سواء فى مجال السكر أو المطاحن وخاصة بأن وزارة التموين وشركاتها التابعة لم تتوقف عن العمل والإنتاج خلال جائحة كورونا لضمان توافر كافة السلع التموينية والأساسية للمواطنين، وأن رؤساء الشركات السابقين قد قطعا شوطاً كبيراً وسجلاً حافلاً بالأعمال المتميزة.

مؤكداً فى الوقت نفسه إلى أن كل مرحلة ولها مناخ وبيئة عمل مختلفة تتطلب التغيير وضخ دماء جديدة من شأنها الاستمرار والبناء على ما تقدم من أعمال ومجهودات وإستكمال مسيرة التطوير في ظل رؤية وزارة التموين لتطوير شركات قطاع الأعمال التابعة لها.

وقدم المصيلحي الشكر والتقدير لرؤساء مجالس إدارات شركتي السكر والمطاحن السابقين، ومتمنياً فى الوقت نفسه كل التوفيق للقيادات الجديدة.

ومن جانبه أشار السيد اللواء / أحمد حسنين رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن هناك تقليداً ايجابياً جديداً دأبت عليه رئاسة الشركة القابضة للصناعات الغذائية يكمن فى تكريم السادة رؤساء الشركات السابقين لما بذلوه من جهد وعمل متميز طوال مسيرتهم المهنية والعملية، وأن التغير شئ محمود ومطلوب لما له من آثار إيجابية على بيئة العمل ككل نظراً لما تتمتع به القيادات الجديدة من خبرات متميزة.