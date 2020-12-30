القوي العاملة: مذكرة تفاهم مع مصر للتأمين لحماية العمالة بالداخل والخارج

شهد وزير القوي العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة ، وشركة مصر للتأمين ، وذلك في إطار مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف إلي حماية ورعاية العمالة المصرية بالداخل والخارج ، وخاصة العمالة غير المنتظمة ليحيوا حياة كريمة تليق بالعامل المصري وتحقق طموحاتها وأحلامها.

وشدد وزير القوي العاملة علي أن عام 2021 سوف يشهد في بدايته الخير لمصر وعمالها ، وسيكون عام التغطية التأمينية الشاملة لكل العمالة المصرية بكافة أنواعها وأماكن تواجدها ، في داخل مصر وخارجها ، وذلك في إطار مذكرة التفاهم بين الوزارة ومصر للتأمين .

وشدد الوزير على أننا نستهدف التغطية التأمينية لملايين العمال المصريين ، حتى ينالوا قسطاً من التأمين ، يفيد العامل وأسرته من بعده لاعانتهم على ظروف الحياة ، مقدماً الشكر لفريق العمل المشكل من الوزارة والشركة على الجهد المبذول في هذا العمل وبلورة نواحي الاتفاق لإتاحة المجال لحماية كل العمالة المصرية بشكل عام .

وكشف سعفان عن أنه لن يقتصر التأمين على العمالة الموجودة داخل مصر ، وإنما سوف يمتد لعمل أنواع أخري من بوالص التأمين للعمالة المصرية الموجودة في الخارج حتى يتم تغطيتها مظلة تأمينية واسعة النطاق تتضمن كافة أشكال العمالة ، حيث تمثل مذكرة التفاهم الباب المفتوح لكل إدارات العمل في الوزارة في مختلف القطاعات ، ومنها قطاع العمالة غير المنتظمة وهى تمثل العمالة التي تعمل بشكل غير منتظم وغير رسمي والتي أولتها القيادة السياسية كل الاهتمام للعمال بشكل عام والعاملين المصريين في الخارج بشكل خاص ، وقطاع العمال في مختلف مجالات العمل في السوق المصرية.

وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ، ومن جانب الشركة عمر عبد الحميد جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي .

وكان الوزير قد وجه عقب التوقيع الشكر والتقدير لشركة مصر للتأمين ومسئوليها ، مؤكداً على عراقة الشركة وكثرة المجالات والقطاعات التي تخدمها ، مشيراً إلى أنه في ظل باكورة التعاون بين الوزارة المعنية بشؤون العمل والعمال في مصر ، و شركة من كبرى شركات التأمين في الشرق الأوسط ، تتلاقى فيها إرادة الطرفين في أن يكون هناك نموذجاً للتعاون وطرح كل التغطيات والتأمين اللازم للعمالة المصرية بكافة أنواعها.

وكلف الوزير ، بتشكيل لجنة تكون مهمتها الأساسية مناقشة الموضوعات والمجالات المختلفة للتعاون بين الوزارة والشركة بلورة مذكرة التفاهم لحقائق متعددة تخدم مختلف قطاعات العمل ، يرأس اللجنة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة ، وعضوية المستشار المالي للوزارة أحمد جادو ، ومصطفي عيادة مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ،وعزت عمران مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، والدكتور محمود حمزاوي مدير عام الإدارة العامة للتمثيل الخارجي ، ورضا العربي عضو المجموعة الفنية للسيد الوزير، وعدد مماثل من جانب الشركة .

من جانبه قدم عمر عبد الحميد الرئيس التنفيذى لشركة مصر للتأمين ، الشكر للوزير ، مشيراً إلي أن شركة مصر للتأمين هي شركة لكل المصريين ، ويشرفنا أن تكون جزء من جهود الدولة لخدمة عمالها ، ويكون هذا البروتوكول بداية الانطلاق للعمل المشترك بين الوزارة والشركة ، لتفعيل مشروعات مختلفة تخدم قطاعات العمل والإقتصاد في مصر .

حضر التوقيع من جانب الوزارة ، إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ، وأحمد يوسف مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني ، وهيثم الدهان مدير إدارة الشئون السياسية والاقتصادية .

ومن جانب شركة مصر للتأمين ، علاء الدين أحمد عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية والإدارية والإستثمار، وخالد محمد عبد الصادق عضو مجلس الإدارة المنتدب لشئون التأمين ، وعصام منصور عبد العزيز مساعد رئيس مجلس الإدارة للمبيعات والتوزيع ، ونبيل محمد سرحان رئيس قطاع منطقة القاهرة الشمالية.