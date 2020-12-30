بالتعاون مع جامعة حلوان، بدأت وزارة السياحة والآثار وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، بإضافة لمسة جمالية على المدخل الرئيسي للمتحف قبيل افتتاحه، وذلك للاستفاده من القدرات الفنية والتعليمية لطلبة كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بالجامعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية الدكتور أحمد غنيم، أن الطلاب قاموا بتجميل أحواض النباتات برسومات تعكس مظاهر الفن في العصور التاريخية المختلفة بمصر، بإلاضافة إلى تزيين المنطقه بتركيب بعض الأعمدة الرخامية بعد نحتها بنقوش أثرية، وتم تصميم عدد من اللوحات التي توضح محتوى المتحف وما به من كنوز أثرية مختلفة للحضارة المصرية العريقة.

يذكر، أن المتحف القومي للحضارة المصرية، هو من أهم المشروعات التي تقوم بها الدولة والتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط، حيث يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية على مر العصور.