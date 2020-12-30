بالتنسيق مع «الهجرة».. السياحة” تتابع موقف المصريين العالقين في الخارج

استقبل مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات والمصريين في الخارج اللواء مازن فهمي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين في وزارة السياحة والآثار الدكتور مجدي شلبي، لبحث الحلول لمشكلات المصريين العالقين، بمخاطبة وزارة السياحة والآثار لشركات سفر المصريين للخارج، لترتيب تولي تلك الشركات تنظيم سفر العالقين بدولة الإمارات ممن يمتلكون إقامات سارية بدولة الكويت.

وأوضح، فهمي أن وزارة الهجرة تتواصل بشكل مستمر مع المصريين بالخارج وممثلي الجاليات بالخارج لمعرفة أعدادهم، ومتابعة موقف تسكينهم، تنفيذا لتوجيهات السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

مضيفا، أن هناك دور وطني على الشركات لتسهيل الإجراءت للمصريين العالقين بالخارج، وحل أي مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول الإخلاء أو مواعيد الرحلات، مشيدا بجهود وزارة السياحة والآثار، في التواصل مع الشركات للتيسير على المصريين العالقين.

ومن جهته، أكد رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة والآثار، د.مجدي شلبي، التواصل مع الشركات السياحية لمعرفة أعداد المسافرين وموقفهم في الوقت الحالي، حتى عودة حركة الطيران مجددا، مؤكدا تخصيص وزارة السياحة لخط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى المصريين العالقين، والعمل على حلها مع شركات السياحة، عبر الخط الساخن رقم “19654”.

موضحا، أنه سيتم التواصل مع الشركات وتحديد مواعيد لتسفير العالقين، حسب المقاعد المتاحة على الطيران الكويتي، والتنسيق مع وزارة الهجرة، بهذا الشأن، مؤكدا أن المادة “١٣” تُلزم شركات السياحة بإخطار وزارة السياحة بالرحلات، وإلا سيتم اتخاذ إجراء ضدها.

وفي سياق متصل، طالب اللواء مازن فهمي المصريين العالقين بتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، والتعاون لعبور هذه الأزمة الطارئة، واحترام القوانين والقواعد المطبقة في الدول المضيفة، حتى فتح الأجواء مجددا.