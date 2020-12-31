 وزير البترول والثروة المعدنية من أسيوط:مشروعا تكرير جديدان لتنمية الصعيد باستثمارات ٤ر٣ مليار دولار. 

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال التشغيل التجريبى لمجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول ضمن المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات الوقود لمحافظات الوجه القبلى والتى تتضمن كذلك مشروع إنتاج السولار باستثمارات كلية للمشروعين تبلغ حوالى ٤ر٣ مليار دولار. وخلال الجولة أكد الملا أن مشروع مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان يشهد حالياً أعمال التشغيل التجريبى وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذه ، مشيداً بما تحقق فى المشروع من إنجاز قياسى بفضل دعم الدولة والحكومة والتعاون والتنسيق المستمر مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك على الرغم من تحديات جائحة كورونا ، والتى تفوقت عليها الجهود الدؤوبة فى تنفيذ الأعمال من خلال شركتى إنبى كمقاول عام وشركة بتروجت الذراع التنفيذية لقطاع البترول وكذلك شركة أسيوط للتكرير وتكاتف وتعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير كافة ما يلزم لإجراء اختبارات التشغيل التجريبى للمجمع بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية وكذلك الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مجمع إنتاج البنزين عالى الأوكتان باستثماراته البالغة ٤٥٠ مليون دولار يوفر إنتاجاً يقدر بحوالى ٨٠٠ ألف طن بنزين سنوياً باستغلال النافتا المنتجة من مصفاة تكرير أسيوط ، مشيراً إلى أن هذه الكميات كان يتم استيرادها من الخارج للوفاء باحتياجات السوق وكذلك كان يتم نقلها من وجه بحرى للصعيد. وأشار الملا إلى أن المنطقة البترولية بأسيوط تشهد أيضاً حالياً إنشاء مجمع السولار الجديد لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ” أنوبك” باستثمارات حوالى ٩ر٢ مليار دولار لإنتاج حوالى ٨ر٢ مليون طن من السولار ذى المواصفات الأوروبية بالإضافة إلى ٤٠٠ألف طن من النافتا المستخدمة فى إنتاج البنزين عالى الأوكتان و١٠٠ ألف طن بوتاجاز بالإضافة إلى ٣٠٠ألف طن من الفحم و٦٦ ألف طن كبريت، وهو ما يوضح أيضاً نجاح قطاع البترول فى تنفيذ استراتيجية الدولة فى تعظيم الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتوجه نحو تنمية الصعيد وزيادة الاستثمار فيه من خلال خطة عمل واضحة يتم العمل من خلالها على تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار بحلول عام ٢٠٢٣. وأكد الوزير على أن أهالينا بمحافظات الوجه القبلى محل اهتمام كامل من الرئيس السيسى والحكومة وأن مشروعات تنمية الصعيد ذات أولوية فى خطط العمل ، وأنه بالإضافة لمشروعات تأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية هناك خطة لوزارة البترول بالتعاون مع المحافظين لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى كوقود ، إلى جانب زيادة المستفيدين من المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل. اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة جنوب الصعيد البترولية وخلال الجولة رأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال اجتماع اللجنة الجغرافية لمنطقة جنوب الصعيد بحضور رؤساء وممثلى شركات أسيوط ومصر والتعاون للبترول والأنابيب والنيل وبتروجاس وبتروجت وإنبى واستعرض الاجتماع إجراءات رفع كفاءة وتطوير المنطقة الجغرافية وذلك فى إطار العمل الجارى لتطوير المناطق الجغرافية على مستوى الجمهورية ورفع كفاءتها لتعمل كل مشروعاتها وفق المعايير العالمية وتحقق التوافق البيئى وتطبق التشغيل الآمن والتحول الرقمى فى إدارة الأنشطة، وشدد على أهمية زيادة الوعى خلال المرحلة الحالية بتشديد تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا حفاظاً على العاملين وأسرهم ، وضرورة الالتزام المطلق بتطبيق الإجراءات المقررة من الدولة والوزارة فى هذا الصدد، واستخدام التوجيه المستمر داخل كافة المنشآت بكيفية الحفاظ على سلامتهم داخل أماكن العمل وخارجها ، وأهمية الالتزام بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات الطبية الواقية لجميع العاملين والمتواجدين حفاظاً على الصحة العامة. رافق الوزير خلال الجولة المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والكيميائى أشرف الشامى والمهندس أيمن عمارة نائبا الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتداول المنتجات البترولية والمهندس جمال فتحى مساعد الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للسلامة والصحة المهنية والمهندس أحمد سمير المشرف على متابعة المشروعات بوزارة البترول والكيميائى ماجد الكردى رئيس شركة أسيوط للتكرير والمهندس محمد بدر رئيس شركة أنوبك.