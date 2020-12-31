نقابة البترول: نُثمِن إستراتيجية الدولة في دعم الشباب وإشراكهم في صناعة القرار

أكد محمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول و نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر،على تثمينه للدور الذي تقوم به الدولة المصرية في دعم الشباب ،وإشراكهم في صناعة القرار ،والمواقع القيادية في البلاد ،تنفيذاً للإستراتيجية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم ،مشيراً في الوقت ذاته على مواقف ودور الشباب المصري في دعم إستقرار الدولة المصرية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة الإرهاب والتطرف ،والتصدي لحروب الجيل الرابع خاصة الشائعات وبث الفتنة،ناقلاً إستمرار عمال قطاع البترول وفي القلب منهم الشباب الإستمرار في العمل من أجل زيادة الإنتاج،مع مراعاة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا

جاء ذلك خلال إستقبال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة اليوم في مكتبه، وفد نقابة البترول برئاسة السيد محمد جبران،لتهنئة “الوزير” بمناسبة قدوم العام الجديد ،والتأكيد على دوره ومكانته بين الرياضيين والجماهير،وتكريمه ضمن افصل الشخصيات خلال العام 2020..

وحسب بيان صحفي صدر اليوم الخميس ناقش وفد نقابة البترول جملة من القضايا المشتركة التي تهم جميع الأطراف ومنها التعاون المشترك بين النقابة العامة والشباب والرياضة لإقامة بعض الدورات الرياضية التي تنظمها النقابة العامة للعاملين داخل قطاع البترول.

واشاد محمد جبران بالدور الذى تقوم به وزارة الشباب والرياضة وتقديم الدعم الكامل وإقامة وتنظيم البطولات الرياضية والعالمية وخلق روابط بين الكيانات الرياضية التى تسعى إلى نشر، الرياضة داخل المجتمع من خلال إقامة الماراثونات الرياضية والمسابقات المختلفة في ضوء جعل الرياضة أسلوب حياة.

من جانبه أكد وزير الشباب والرياضة على قدرة مصر على استضافة المؤتمرات و البطولات والأحداث الرياضية الدولية، وتنظيمها على أعلى مستوى بفضل ما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانيات، مشيراً إلى دور تلك الأحداث في تنشيط السياحة الرياضيه في مصر.

ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى تمتع مصر بالمعالم السياحية والأثرية والمحافظات الساحلية السياحية والتي تعد عوامل جذب قوية للفوز بحقوق استضافة الأحداث الكبرى، مشيراً إلى حرص الدولة على نجاح تلك الأحداث بما يليق بمكانة وقدرة مصر.

واشاد وزير الشباب بدور المرأة داخل قطاع البترول والمشاركة الفعالة في جميع المبادرات الثقافية والرياضة والاجتماعية.

وعلى هامش اللقاء اهدي محمد جبران درع النقابة العامة للعاملين بالبترول للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تقديرا لمجهودتة.

رافق رئيس نقابة البترول خلال الزيارة ، عايدة محى الدين نائب رئيس النقابة العامة لشؤون المرأة، اشرف المحروقي امين عام مساعد النقابة ، هيثم زاد الدين رئيس المركز الاعلامي للنقابة، رابح عسل نائب رئيس النقابة، كابتن كريم خالد كامل نائب رئيس المركز الاعلامي للنقابة العامة، نيفين مصطفى عضو اللجنه الاعلامية بالنقابة العامة، ليلى طاهر عضو امانة المرأة.