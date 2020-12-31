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محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الطفل بمدينة نصر

كتب ألفت مدكور
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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال التطوير الجارية بحديقة الطفل بمدينة نصر .
والتقى المحافظ خلال جولته بالعاملين بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة حيث قام بتهنئتهم بالعام الجديد وتوزيع عدد من الهدايا العينية عليهم بهذه المناسبة .
و أكد المحافظ على تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفاني وأمانة في كافة الظروف والأوقات ، مشيرًا إلى أن العمل الذي يؤديه عمال النظافة يساهم في إظهار الوجه الحضاري والتاريخي للعاصمة التي تشهد حاليا مراحل تطوير كبيرة يبرزها أعمال رجال هيئة النظافة .

ألفت مدكور
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